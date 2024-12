Timothé Crusol de retour, Orléans au complet pour le choc à Roanne

Orléans Loiret Basket aborde un sommet de Pro B ce vendredi 20 décembre (20 h) avec ambition et détermination. En déplacement à la Halle Vacheresse pour affronter Roanne, co-leader et prétendant à la montée, les Orléanais pourront compter sur le retour de Timothe Crusol (1,93 m, 23 ans) selon Le Pays. L’arrière, absent depuis deux semaines en raison d’une lésion musculaire, est de nouveau opérationnel, offrant à Lamine Kébé un effectif complet pour ce choc de la 17e journée.

Roanne se passe encore de deux joueurs



La confrontation entre Orléans (co-leader) et Roanne (3e ex-aequo) s’annonce déterminante dans la course à la montée. Avec une victoire, Orléans repousserait son adversaire à trois succès d’écart, un avantage non négligeable dans une saison où chaque détail compte.

Mais l’enjeu dépasse les classements : Roanne, équipe ayant la plus haute moyenne de points cette saison (90,9 points par match), cherchera à renouer avec le succès après deux défaites consécutives contre Blois et Nantes. Privés de Dylan Affo Mama (cheville) et Donte Thomas (mollet), les locaux devront puiser dans leurs ressources pour s’imposer.

Une défense orléanaise attendue au tournant

Orléans, de son côté, devra répondre présent dans une Halle Vacheresse qui s’annonce en ébullition pour son traditionnel « match de Noël ». Les coéquipiers de Timothé Crusol, forts de dix victoires sur leurs onze derniers matchs, devront miser sur leur science de la défense, un secteur parfois perfectible ces dernières semaines.