TJ Shorts meilleur marqueur de la pré-saison, Bastien Vautier plus haute évaluation

Alors que la saison régulière de Betclic Élite est sur le point de reprendre, un bilan peut être fait de la pré-saison qui s’est terminée ce dimanche 15 septembre. D’autant qu’il peut donner des tendances sur la saison à venir. Si sur le plan collectif ce sont la JL Bourg et Saint-Quentin qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu, sur le plan individuel la donne est différente.

Le back-court de Paris dominant, Bastien Vautier s’impose dans la raquette de Cholet

Étant donné que les effectifs ont tourné, les statistiques sont un peu biaisées. Pourtant, les noms de certains leaders ressortent tout de même. C’est notamment le cas de TJ Shorts (1,75 m, 26 ans), qui termine meilleur marqueur des joueurs de première division, avec 15,5 points de moyenne à 55% aux tirs. Le MVP en titre, qui a refusé d’autres offres d’EuroLeague pour rester à Paris, finit aussi meilleur passeur avec 5,5 caviars de moyenne. Son coéquipier sur les lignes arrières Nadir Hifi le suit de très près au scoring, avec 15,3 points à 42%. Et ce malgré le bilan tout juste à l’égalité du Paris Basketball en préparation. Ce qui est annonciateur d’une probable grosse saison à titre individuel de ces deux joueurs, qui vont aussi composer avec la découverte de l’EuroLeague. Du côté de l’évaluation, c’est la nouvelle recrue de Cholet Bastien Vautier (2,10 m, 25 ans), plus propre et complet, qui domine avec 16,8 de moyenne. L’ancien du Portel devrait être l’homme fort de la raquette choletaise après le départ de Neal Sako.

Mais si on ajoute les joueurs de Pro B dans la balance, le meilleur marqueur de cette pré-saison LNB est à voir du côté de Denain : Lovell Cabbil. Auteur de 21 points de moyenne en trois matchs de préparation, le meneur américain n’a cependant pas réussi à reproduire cette dynamique lors du premier match de la saison régulière (8 points à 4/8).

Voir toutes les statistiques de la pré-saison de LNB ici