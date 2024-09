TJ Shorts a refusé des offres d’autres équipes d’EuroLeague pour rester à Paris

Le Paris Basketball a réussi à traverser l’été en gardant les cadres de son effectif champion d’EuroCup, afin de faire plus sereinement le grand saut vers l’EuroLeague. Parmi eux, TJ Shorts (1,75m, 26 ans), qui va faire ses débuts dans l’élite du basket européen. Et pour cela, il a décidé de rester dans sa zone de confort parisienne, malgré l’intérêt de plusieurs autres équipes d’EuroLeague.

C’est en tout cas ce qu’a révélé le triple MVP de la saison dernière (EuroCup, finale d’EuroCup et Betclic Élite) au site Basketball Sphere. Il a logiquement été courtisé après cette razzia des trophées individuels et collectifs. Pendant l’été, un fort intérêt du Maccabi Tel-Aviv était évoqué. Mais le club israélien a finalement fait le choix d’un autre extérieur du championnat français, Jordan Loyd. D’autres équipes d’EuroLeague se sont aussi renseignées sur lui, selon le natif d’Irvine en Californie :

Avec la BCL en 2022/23 avec Bonn, puis l’EuroCup en 2023/24 et maintenant l’EuroLeague en 2024/25, Shorts franchit les échelons européens à toute vitesse. Ce grâce à un environnement favorable, quasiment le même depuis trois ans. Sauf que cette fois, il y aura un nouveau coach. Tuomas Iisalo, qui coachait le meneur américain depuis deux ans, a fait son grand départ vers la NBA, remplacé par le coach rookie Tiago Splitter. Shorts reconnaît qu’il y aura « des difficultés » en conséquence de cette transition, mais se dit confiant. Un testament de son attachement au Paris Basketball, ainsi qu’à ses fans de l’Adidas Arena, qui n’attendent que le début de saison européenne le 4 octobre pour enflammer les tribunes.

« Oui mon coach est parti, mais j’ai eu des discussions avec notre GM qui tentait de faire venir un autre coach, et j’ai aimé la vision qu’il avait. Je voulais rester avec ce groupe, avec qui on s’entend si bien. On a ajouté quelques pièces de plus, et on espère que ça va cliquer comme ça l’a fait ces deux dernières années […] Je me suis rendu compte à quel point une première saison d’EuroLeague est importante. Non seulement pour toi, mais aussi parce que beaucoup de gens te regardent. Il y a beaucoup de coachs, de GM, d’équipes qui vont t’observer. Donc tu veux être dans une situation où tu es à l’aise, où tu sais que tu peux avoir un grand rôle et gagner. C’est cet état d’esprit que j’ai eu cet été. »