Tom Digbeu va découvrir la Betclic ÉLITE avec La Rochelle !

Dix mois après son dernier match, en LEB Oro, Tom Digbeu (1,99 m, 23 ans) avait refait surface le week-end dernier, s’étalonnant pendant trois jours devant de multiples recruteurs. L’objectif ? Convaincre un club de la Basketball Africa League (BAL) de l’embaucher.

Objectif manqué, ou pas… À défaut de Luanda ou d’Al-Ahly, le Franco-Espagnol a séduit La Rochelle, s’offrant une séduisante perspective pour la deuxième partie de saison : découvrir la Betclic ÉLITE pour la première fois de sa carrière.

☞ 𝗟𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 𝗜𝗡. 🤌 Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de 𝗧𝗼𝗺 𝗗𝗶𝗴𝗯𝗲𝘂 qui vient renforcer la ligne arrière rochelaise ! ◾ Poste 2

◾ 1m96 & 23 ans

Une signature dans une situation très délicate collectivement parlant, qui n’est pas sans rappeler son arrivée à l’Alliance Sport Alsace en novembre 2022. À l’époque, l’ASA était lanterne rouge de Pro B. Sensation de la saison en deuxième division, Tom Digbeu avait réussi à relever l’équipe de Julien Espinosa et l’avait propulsé jusqu’en demi-finale des playoffs, fort notamment d’un match à 47 points marqués à Denain.

Évidemment, La Rochelle ne lui en demandera pas tant, d’autant plus que la situation est encore plus désespérée. À la mi-saison, le promu rochelais n’a enregistré qu’une seule petite victoire (à Dijon) et compte trois longueurs de retard sur l’avant-dernier, et barragiste, Le Portel.

Il n’a plus joué depuis dix mois

S’il existe aussi une part de flou, c’est parce que Tom Digbeu n’a pas donné toutes les garanties nécessaires récemment. Resté sans club jusqu’à la fin novembre la saison dernière, il a finalement signé trois ans à Gran Canaria, tout en étant prêté à Minorque les premiers mois. Mais rien ne s’est passé comme prévu… « C’est une année à mettre de côté », nous disait son père Alain Digbeu en septembre. « Il sort d’un prêt rocambolesque. Cela ne s’est pas passé comme prévu, avec peu de temps de jeu. » Alors qu’il n’a disputé que 10 rencontres avec Minorque (7,8 points à 40%, 1,8 rebond et 1,1 passe décisive), il n’a effectivement obtenu que 14 minutes de moyenne sous les couleurs du club des Baléares. De quoi mener vers une rupture anticipée de son contrat avec Gran Canaria…

Là aussi, la situation rappelle celle de son arrivée à l’ASA. Il était alors une curiosité du basket français, de par son nom de famille, surtout connu pour avoir emprunté les chemins de traverse entre une formation au FC Barcelone puis ses crochets oubliables par la Lituanie, l’Australie et la G-League. Cette fois, il n’a plus disputé la moindre rencontre professionnelle depuis une sortie à 3 minutes contre Valladolid le 12 mars 2024. C’était il y a dix mois… Depuis, Tom Digbeu a du temps perdu à rattraper.