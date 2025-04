Tombeur de l’Élan Béarnais, Boulazac fête dignement les 20 ans du club

Tout était réuni ce mardi 29 avril au Palio de Boulazac à l’occasion des 20 ans du club périgourdin dans le monde professionnel. Si les anciens ont été honorés comme il se doit en avant match, la fête aura été totale pour le BBD. En s’imposant à domicile (84-63), Boulazac met fin à la série de six victoires consécutives de l’Élan Béarnais, et revient surtout à hauteur de Blois en tête de Pro B.

Victoire cruciale du @BoulazacBasketD dans la course au titre 🔥 Les Boulazacois reviennent à égalité de bilan avec l'@ADABloisBasket qui reste leader 🔝 pic.twitter.com/oRfLJdiXGB — PROB (@PROB_officiel) April 29, 2025

Un 21-9 en dix minutes et Boulazac creuse l’écart à la pause

Devant près de 5 000 personnes, ce sont les visiteurs qui ont pris un meilleur départ (6-13, 5′). Solidaires défensivement et très efficaces en transition, les Béarnais ont pu compter sur l’efficacité de leur capitaine Bastien Pinault (13 points à 4/10 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives) pour creuser l’écart dans ce premier quart-temps, obligeant Alexandre Ménard à stopper le jeu (12-21, 8′). Bousculés, les Périgourdins sont restés au contact grâce à une bonne efficacité longue distance (20-25, 10′).

À la faveur d’un 13-2 et d’une défense agressive, les coéquipiers d’un Ousman Krubally omniprésent (12 points à 4/7 aux tirs et 9 rebonds) ont repris les commandes (33-28, 16′). Mais dans ce match de séries, l’Élan Béarnais n’a rien lâché. À la mi-temps, c’est malgré tout Boulazac qui est rentré aux vestiaires avec 7 longueurs d’avance (41-34, 20′).

Le BBD à la fête pour les 20 ans du club

Dans un match engagé où les deux équipes se sont livrées une rude bataille, les hommes de Mickaël Hay ont retrouvé leur rythme. Bien aidé par l’omniprésence dans la raquette de Sitraka Raharimanantoanina (9 points à 4/8 aux tirs et 3 rebonds) et surtout la très belle prestation du nouveau venu Jordan Minor (12 points à 3/6 aux tirs et 4 rebonds), l’EBPLO s’est totalement relancé dans cette partie (54-52, 30′). Grâce à une adresse longue distance retrouvée, les locaux ont cependant creusé un nouvel écart significatif dans les dix dernières minutes (60-52, 34′). Repoussé à 13 points à 4 minutes de la fin, l’Élan Béarnais n’est jamais revenu. Boulazac s’impose à domicile (84-63) et fête dignement les 20 ans du club.