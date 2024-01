Tony Parker ne cache pas l’intérêt de l’ASVEL pour Frédéric Fauthoux

L’ASVEL a officialisé l’éviction de l’entraîneur Gianmarco Pozzecco ce samedi 6 janvier. Le président et propriétaire du club Tony Parker s’est expliqué dans une longue entrevue accordé à L’Equipe. Comme à son habitude, il s’est aussi exprimé dans le journal local du Progrès. Il a notamment expliqué la nomination de Pierric Poupet.

Pour le futur, longtemps Vincent Collet a semblé tenir la corde. Mais d’autres noms ont été évoqués. Parmi eux, celui de l’ancien assistant-coach Frédéric Fauthoux, qui réalise une excellente saison à la JL Bourg.

« Freddy est quelqu’un que nous aimons bien, on discute. On a joué en équipe de France ensemble, il a vécu deux titres avec nous, il a l’ADN jeunes. Mais nous avons également eu des discussions avec Vincent Collet, Gordy Herbert, Sergio Scariolo, que j’adore… Pour l’instant, il faut vraiment donner une chance à Pierric et à son staff et regarder ce qu’ils vont faire avec l’équipe. Ils vont peut-être nous étonner. Nous ferons un point en fin de saison, quand nous remettrons tout à zéro ».