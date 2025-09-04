Touché par les blessures de l’EuroBasket, le Bayern Munich teste Tibor Pleiss… en attendant Mehdy Ngouama ?

Le FC Bayern Munich traverse une période difficile après avoir vu plusieurs de ses joueurs se blesser lors de l’EuroBasket. Johannes Voigtmann souffre d’une lésion du cartilage au genou nécessitant une opération, tandis que Rokas Jokubaitis a été victime d’une rupture des ligaments croisés accompagnée d’une blessure au ménisque. Ces deux absences longue durée poussent le directeur sportif Dragan Tarlac à chercher activement des renforts.

Tibor Pleiss (35y, 221cm, C) in his 14-year EuroLeague career:https://t.co/QgZw9QG1Cm

344 GMs

7.9 PPG | 4.1 RPG | 0.7 BPG

56/38/84% Player has joined FC Bayern Munich as a guest player, the team announced. pic.twitter.com/txQX1ZB9rc — Givemestats.com (@iamgivemestats) September 3, 2025

Une solution expérimentée pour la raquette bavaroise

Tibor Pleiss représente le profil idéal pour combler le vide laissé dans la raquette munichoise. Le pivot de 2,21m et 35 ans s’entraîne déjà avec l’équipe depuis le début de la préparation et a porté le maillot du Bayern lors du match de préparation contre les Swans Gmunden, remporté 102-69.

L’expérience européenne de Pleiss parle pour lui. Double vainqueur de l’Euroleague avec l’Anadolu Efes Istanbul, le géant originaire de Cologne compte 105 sélections en équipe nationale allemande et avait même effectué un retour surprise sous le maillot national l’automne dernier. Libre de tout contrat depuis le 1er juillet après son passage au Panathinaïkos Athènes en fin de saison dernière, il constitue une opportunité en or pour Munich, sui pourrait prolonger son bail le temps du retour de ses joueurs.

Cette signature prendrait encore plus de sens avec la blessure d’Elias Harris, touché par une rupture de tendon au genou. Le Bayern se retrouvait ainsi privé de plusieurs options dans la raquette, rendant l’arrivée de Pleiss cruciale pour l’équilibre de l’effectif.

Mehdy Ngouama essayé

L’entraîneur Gordon Herbert, qui avait commenté amèrement ces blessures en déclarant : « Je n’aime pas du tout cet EuroBasket en ce moment », pourrait compter sur un renfort d’expérience. Pleiss apporterait non seulement sa taille et son expérience du très haut niveau européen, mais aussi son statut de joueur allemand, précieux dans un effectif qui compte déjà sept étrangers alors que seuls six peuvent être alignés en BBL.

Lors du match contre Gmunden, deux autres joueurs à l’essai ont également participé : le meneur français Mehdy Ngouama, vainqueur de l’EuroCup 2024 avec le Paris Basketball, et l’ailier serbe Aleksa Radanov. La blessure de Jokubaitis pourrait ouvrir une opportunité inattendue à Ngouama de décrocher un contrat bavarois, lui qui a également pris part au premier match amical du Bayern.