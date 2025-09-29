Recherche
EuroLeague

Toujours blessé, Cedi Osman manquera le début de saison d’EuroLeague avec le Panathinaikos

EuroLeague - Blessé lors de l’EuroBasket, Cedi Osman n’est toujours pas remis et ne participera pas au premier match du Panathinaikos en EuroLeague.
00h00
Toujours blessé, Cedi Osman manquera le début de saison d’EuroLeague avec le Panathinaikos

Cedi Osman n’est toujours pas prêt pour jouer avec le Panathinaïkos

Crédit photo : Sébastien Grasset

Cedi Osman (2,04 m, 30 ans), blessé en quarts de finale de l’EuroBasket, n’a toujours pas retrouvé le rythme. Plus de deux semaines après la finale, son retour sur les parquets est repoussé. On rappelle que la Turquie l’avait aligné tant bien que mal face à la Grèce en demi-finales, puis contre l’Allemagne en finale.

Un coup dur pour le Panathinaikos

Arrivé au Panathinaikos en 2024, Cedi Osman a réalisé une première saison mitigée au sein du club grec, avant de crever l’écran avec la Turquie à Riga pour l’EuroBasket 2025. Mais son absence se prolonge et le staff devra composer sans lui pour entamer la campagne européenne.

L’ancien joueur NBA n’est pas encore prêt physiquement à retrouver la compétition. Aucun calendrier précis n’a été communiqué pour son retour, alors que son coéquipier français Mathias Lessort pourrait lui attendre le mois de novembre pour rejouer en match officiel. Les absences de ces deux joueurs sont forcément problématiques pour Ergin Ataman et son équipe.

