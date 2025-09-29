Toujours blessé, Cedi Osman manquera le début de saison d’EuroLeague avec le Panathinaikos

Cedi Osman (2,04 m, 30 ans), blessé en quarts de finale de l’EuroBasket, n’a toujours pas retrouvé le rythme. Plus de deux semaines après la finale, son retour sur les parquets est repoussé. On rappelle que la Turquie l’avait aligné tant bien que mal face à la Grèce en demi-finales, puis contre l’Allemagne en finale.

Cedi Osman, takımının #EuroLeague’deki ilk hafta maçında oynayamayacak! Bayern Münih ile karşılaşacak olan Panathinaikos AKTOR’da Cedi Osman ve Mathias Lessort, mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. pic.twitter.com/8yDBvxTuSm — TrendBasket (@TrendBasket) September 29, 2025

Un coup dur pour le Panathinaikos

Arrivé au Panathinaikos en 2024, Cedi Osman a réalisé une première saison mitigée au sein du club grec, avant de crever l’écran avec la Turquie à Riga pour l’EuroBasket 2025. Mais son absence se prolonge et le staff devra composer sans lui pour entamer la campagne européenne.

L’ancien joueur NBA n’est pas encore prêt physiquement à retrouver la compétition. Aucun calendrier précis n’a été communiqué pour son retour, alors que son coéquipier français Mathias Lessort pourrait lui attendre le mois de novembre pour rejouer en match officiel. Les absences de ces deux joueurs sont forcément problématiques pour Ergin Ataman et son équipe.