Edwin Jackson devient le troisième joueur le plus capé de l’histoire de l’ASVEL

Légende de l’ASVEL, Edwin Jackson (1,90 m, 36 ans) continue d’écrire sa propre histoire. À 36 ans, l’arrière villeurbannais a dépassé Laurent Pluvy en atteignant la barre symbolique des 390 rencontres disputées avec le club rhodanien.

Un cap symbolique pour Edwin Jackson

Ce week-end, Edwin Jackson a encore marqué un peu plus l’histoire de l’ASVEL. Avec son 390e match sous le maillot villeurbannais, il passe devant Laurent Pluvy (389 rencontres) pour devenir le troisième joueur le plus capé du club.

Désormais, seuls deux monuments tiennent encore devant lui au classement : David Lighty (1,98 m, 37 ans), avec 615 matches, et Charles Kahudi (1,99 m, 39 ans), avec 505 apparitions.

Un parcours ASVEL de jeunesse à la légende

Formé très tôt à l’association de l’ASVEL avant de s’imposer en équipe professionnelle plus tard, Edwin Jackson a multiplié les allers-retours avec le club au fil de sa carrière, mais son attachement reste intact.

Avec ce nouveau cap, il rejoint un cercle très fermé de joueurs ayant durablement marqué le club, tant par leur longévité que par leur contribution sportive.