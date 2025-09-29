Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Edwin Jackson devient le troisième joueur le plus capé de l’histoire de l’ASVEL

Betclic ELITE - Edwin Jackson a disputé son 390e match avec l’ASVEL et devient le troisième joueur le plus capé de l’histoire du club, derrière David Lighty et Charles Kahudi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Edwin Jackson devient le troisième joueur le plus capé de l’histoire de l’ASVEL

Edwin Jackson avec l’ASVEL en 2014-2015

Crédit photo : Sébastien Grasset

Légende de l’ASVEL, Edwin Jackson (1,90 m, 36 ans) continue d’écrire sa propre histoire. À 36 ans, l’arrière villeurbannais a dépassé Laurent Pluvy en atteignant la barre symbolique des 390 rencontres disputées avec le club rhodanien.

Un cap symbolique pour Edwin Jackson

Ce week-end, Edwin Jackson a encore marqué un peu plus l’histoire de l’ASVEL. Avec son 390e match sous le maillot villeurbannais, il passe devant Laurent Pluvy (389 rencontres) pour devenir le troisième joueur le plus capé du club.

Désormais, seuls deux monuments tiennent encore devant lui au classement : David Lighty (1,98 m, 37 ans), avec 615 matches, et Charles Kahudi (1,99 m, 39 ans), avec 505 apparitions.

Un parcours ASVEL de jeunesse à la légende

Formé très tôt à l’association de l’ASVEL avant de s’imposer en équipe professionnelle plus tard, Edwin Jackson a multiplié les allers-retours avec le club au fil de sa carrière, mais son attachement reste intact.

Avec ce nouveau cap, il rejoint un cercle très fermé de joueurs ayant durablement marqué le club, tant par leur longévité que par leur contribution sportive.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ASVEL
ASVEL
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Edwin Jackson avec l'ASVEL en 2014-2015
Betclic ELITE
00h00Edwin Jackson devient le troisième joueur le plus capé de l’histoire de l’ASVEL
Mathias Lessort attend toujours son retour à la compétition
EuroLeague
00h00Mathias Lessort : un retour à la compétition encore repoussé
Arbitre EuroLeague
EuroLeague
00h00EuroLeague : de nouvelles règles pour 2025-2026, notamment sur l’usage de la vidéo
Adam Atamna a marqué 10 points lors d'ASVEL - Nancy
Betclic ELITE
00h00Adam Atamna réussit ses débuts avec l’ASVEL en Betclic ÉLITE
Giorgia Sottana soulèle la SuperCoupe pour Schio, le nouveau club de Marième Badiane
À l’étranger
00h00Marième Badiane débute fort : une Supercoupe d’Italie dès son premier match avec Schio
La JA Vichy a lancé sa saison 2025-2026 par deux victoires en deux matches
ELITE 2
00h00Le chiffre : 14 victoires de suite pour Vichy au Palais des Sports Pierre Coulon
Le Tarbes Gespé Bigorre s'est offert une belle dernière saison sportive... malheureusement à crédit
La Boulangère Wonderligue
00h00Tarbes Gespe Bigorre : plus d’un million de déficit et 630 000 euros de dette sociale
NM2
00h00Après une saison de césure, Mickael Var reprend du service
NM2
00h00[On y était] L’inoxydable Tim Blue bat son record de points en France à 41 ans : « Un plaisir d’être capable de jouer à mon âge ! »
WNBA
00h00L’odyssée de Monique Akoa-Makani continue : direction la finale WNBA, en tant que meneuse titulaire !
1 / 0
Livenews NBA
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
1 / 0