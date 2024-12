Tout juste élu meilleur défenseur du mois à l’Ouest, Victor Wembanyama sur la touche à cause de son dos

Le début de saison sophomore de Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) n’est décidément pas sans embûches. Deux semaines après un premier coup au genou qui lui a valu trois matchs d’absence, c’est cette fois son dos qui est touché.

Un match d’absence.. pour le moment ?

Le deuxième plus grand joueur de NBA actuel a ressenti des douleurs au dos lors de son dernier match sur le parquet de Phoenix. En fin de rencontre, il est tombé et resté au sol quelques secondes sur une faute offensive lorsqu’un adversaire est venu se mettre en travers de son chemin. Il a terminé le match en souffrant. En conférence de presse d’après-match, le principal intéressé a dit ne pas « se sentir très bien, mais ce sont des choses qui arrivent. » Son coach intérimaire Mitch Johnson a lui expliqué qu’il n’avait pas d’informations supplémentaires sur la gravité de la blessure, mais ne s’est pas montré inquiet.

Quelques heures plus tard, l’absence du prodige français pour le match face aux Bulls dans la nuit de jeudi à vendredi est rendue officielle, sans même passer par la case « incertain ». Sont invoquées des « douleurs dans le bas du dos. » Une absence de la même durée que la première en novembre est possible. Les Spurs jouent en back-to-back face aux Kings au lendemain du match contre les Bulls, toujours à domicile. Le statut du Français pour ce match n’est pas encore sorti.

Premier Meilleur défenseur du mois de l’histoire

Dans le même temps, Wembanyama a reçu une bonne nouvelle pour compenser. Il a en effet été élu Meilleur défenseur du mois d’octobre/novembre dans la Conférence Ouest, un tout nouveau trophée mensuel créé par la NBA cette saison. Le genre de trophées qu’il devrait accumuler cette année et dans sa carrière. Il l’inaugure en compagnie de l’Australien Dyson Daniels (Hawks) pour la Conférence Est. En 16 matchs, le pivot des Spurs a en effet sorti des énormes chiffres défensifs avec 3,7 contres, 1,5 interception et 9,7 rebonds de moyenne. Un match à 9 contres contre les Clippers est notamment à mettre à son crédit. Aucun joueur en NBA n’est plus dissuasif dans la raquette que lui. Il a fait de son mieux pour tenir la baraque à San Antonio, même si l’équipe n’est que la quinzième meilleure défense de NBA du mois (113,0 de Defensive Rating).

C’est aussi cette grosse intensité mise des deux côtés du terrain sur des temps de jeu conséquents (34 minutes de moyenne sur ses 10 derniers matchs) qui porte des risques sur le plan de la santé. D’autant plus que cette année, Wembanyama doit redoubler d’efforts pour mener son équipe vers les playoffs (10e actuellement). La saison dernière, celle de la découverte, il n’avait raté que 11 matchs sur 82. Il en est déjà à 4 sur 22 cette saison. Heureusement, celui qui avait aussi joué quasiment 50 matchs avec les Metropolitans 92 reste pour l’instant à l’écart des graves blessures.