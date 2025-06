Transfert : Elian Benitez rejoint la JA Vichy pour deux saisons

La JA Vichy poursuit sa récente tradition de bâtir son effectif autour de la jeune. Après avoir enregistré sa première recrue avec Nolan Kingue, le club thermal a annoncé la signature du meneur de jeu, Elian Benitez, en provenance du Nantes Basket Hermine. Le petit frère de Hugo Benitez (JL Bourg) s’est engagé pour deux saisons dans l’Allier.

𝐄𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐧𝐢𝐭𝐞𝐳 𝐞𝐬𝐭 𝐕𝐢𝐜𝐡𝐲𝐬𝐬𝐨𝐢𝐬 💙 Deuxième recrue de l’intersaison avec l’arrivée pour les deux prochaines saisons d’Elian Benitez, poste 1 mesurant 1m83 et âgé de 22 ans 🙌 🔗 Communiqué: https://t.co/I5R10viw2T Bienvenue à Vichy Elian 🤗#JAV #PROB pic.twitter.com/a5RJC092iN — JA Vichy Basket (@jav_basket) June 13, 2025

Découverte de la Pro B avec Nantes cette saison

Élian Benitez (1,80 m, 22 ans) va pouvoir continuer sa progression en Pro B à la JA Vichy. Ancien membre du centre de formation de la JL Bourg, le meneur de jeu s’était révélé à Rueil-Malmaison en NM1, pour la dernière saison du club à ce niveau. Avec le RAC, il a enregistré des moyennes de 15 points à 46% aux tirs dont 35% à 3-points et 7 passes décisives pour 2,8 ballons perdus en 32 minutes de jeu. Ce qui a lui permis de s’ouvrir les portes de l’étage supérieur, la Pro B, au Nantes Basket Hermine.

Au coeur d’une saison collective complexe avec le NBH, Elian Benitez a vu son temps de jeu décliner au fur et à mesure de la saison. Titularisé sur les cinq premiers matchs de la saison, il a ensuite quasi exclusivement évolué en sortie de banc. L’arrivée de Kyle Riddley en novembre a accentué cela, tant le meneur US a pris de la place dans de système de jeu de Rémi Valin. Au final, pour sa première saison en Pro B, Elian Benitez a joué en moyenne 15 minutes par rencontre, pour 5 points à 40% aux tirs et 2,4 passes décisives pour 1 ballon perdu.

PROFIL JOUEUR Élian BENITEZ Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 22 ans (26/04/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 5 #202 REB 1,4 #233 PD 2,4 #76

À la JA Vichy, Elian Benitez espèrera certainement suivre la même trajectoire que de nombreux jeunes passés sous les couleurs de la Jeanne d’Arc ces dernières années, comme Léopold Delaunay ou encore Ilias Kamardine, qui évoluent en Betclic ELITE désormais. « Elian est un joueur avec un gros cœur, il sait percuter et créer pour lui et les autres », décrit son nouvel entraîneur Dounia Issa. « Il fait selon nous partie des meilleurs joueurs sur le fait d’avancer sur les défenses et créer des ouvertures pour l’équipe. La volonté était de trouver un joueur capable d’avancer, trouver des passes sur notre jeu de relance. Elian est une boule d’énergie et sera une pièce importante dans le collectif et sur la complémentarité de l’effectif. »