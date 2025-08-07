Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Très ambitieux pour cette saison, l’Élan Béarnais prolonge Mickaël Hay et Bastien Pinault jusqu’en 2028

ELITE 2 - C'est dans la salle des Ambassadeurs du Palais Beaumont que l'Élan Béarnais a fait sa rentrée médiatique. En présence du staff, de la direction et d'une grande partie de l'effectif, les ambitions affichées sont claires pour cette saison 2025-2026. L'objectif de remonter en Betclic ÉLITE était dans toutes les têtes.
|
00h00
Résumé
Très ambitieux pour cette saison, l’Élan Béarnais prolonge Mickaël Hay et Bastien Pinault jusqu’en 2028
Crédit photo : Tuan Nguyen

Ce mercredi, l’Élan Béarnais a convié la presse à l’occasion de son media day. Un moment d’échange où tous les membres du staff ont présenté leurs ambitions sportives et structurelles pour la saison à venir. BeBasket y était et vous présente les grandes lignes.

Objectif affiché : remonter en Betclic ÉLITE

Dans sa prise de parole, le président Guillaume Berbineau affiche clairement les ambitions du club pour la saison 2025-2026. L’objectif est clair : remonter en Betclic ÉLITE et de manière durable. Si le modèle économique reste encore fragile, l’Élan Béarnais s’inscrit dans un projet à long terme. Le président insiste sur la volonté de « bâtir un club structuré et formateur et de miser sur la stabilité dans la gouvernance et le staff. »

Miser sur un équilibre entre jeunesse et expérience

Guillaume Berbineau souhaite également « retrouver l’ADN du club et que la formation soit au cœur de l’action ». Ainsi, « la volonté du coach Mickaël Hay ainsi que du staff était de construire une équipe cohérente. Un savant mélange entre expérience et jeunesse. »

Tout comme le président, la Directrice Générale Audrey Sauret confirme les propos de Guillaume Berbineau. Si l’objectif est la remontée en Betclic ÉLITE sans passer par la case playoffs, renforcer la communication et le marketing représentent des axes d’amélioration pour la saison prochaine. Avec un budget de 5,7 millions d’euros pour la saison 2025-2026, l’Élan Béarnais veut « à la fois cibler un public plus jeune mais aussi élargir les cibles de public et pouvoir toucher tout le monde ». Pour attirer un public plus large et fidéliser les familles, un projet de bodéga verra bientôt le jour.

Bastien Pinault et Mickaël Hay liés à Pau jusqu’en 2028

Même son de cloche du côté du Directeur Sportif Julien Lalanne. Dans l’aspect du développement des jeunes joueurs, il a cité l’exemple de Kevin Marsillon-Noléo (2,00 m, 23 ans). Après avoir réalisé une belle saison 2024-2025 sous le maillot palois, l’intérieur martiniquais, s’est engagé pour deux ans avec le SLUC Nancy, où il découvrira la Betclic ÉLITE. L’objectif est de « gagner tous les matchs » même si le niveau affiché en ÉLITE 2 la saison prochaine est très relevé. Julien Lalanne en a profité pour annoncé les prolongations de contrat du capitaine Bastien Pinault (1,95 m, 30 ans) jusqu’en 2028 et celle du coach Mickaël Hay qui sera aux manettes de l’équipe professionnelle lui aussi, jusqu’en 2028.

Dans la construction de son effectif, l’entraîneur principal Mickaël Hay souhaitait avoir à sa disposition des « joueurs polyvalents sur différents postes ». Si Bastien Pinault « facilite l’intégration des jeunes joueurs et possède un leadership naturel », d’autres recrues comme Thomas Cornely (1,90 m, 33 ans), apporteront leur « polyvalence et leur esprit revanchard ».

Deux questions à François Wibaut

Médaillé de bronze à l’EuroBasket U20 cet été, François Wibaut (1,98 m, 20 ans) s’est engagé pour trois saisons en faveur de l’Élan Béarnais. Très utilisé lors de ce championnat d’Europe sous les ordres de Mickaël Hay, il est revenu sur sa relation avec le coach et son expérience en Bleu.

« Pau est un club historique qui véhicule de vraies valeurs dans lesquelles je me retrouve en tant qu’homme et en tant que joueur. Tout le monde connaît ce club. Le fait que coach Hay soit aux manettes a beaucoup facilité ma prise de décision. Avant de signer ici, j’ai pu m’entretenir avec lui au téléphone et le feeling est de suite passé. Nous avons une éthique de travail et des valeurs communes. C’était tout naturel de le retrouver à Pau à la rentrée. […] J’ai déjà joué dans des divisions inférieures (avec LyonSO en Nationale 1), où j’ai pu briller. Lors de mon passage à Rouen, j’ai aussi pu monter en puissance et gagner en expérience. La saison prochaine à l’Élan Béarnais, j’espère avoir plus de responsabilités et peser sur le jeu. »

Les joueurs reprendront le chemin de l’entraînement le 11 août avant d’entamer une série de matchs de préparation et se tourner vers une nouvelle saison qui s’annonce riche en émotions.

Image

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
thebrow
A voir sur le papier pour moi des équipes comme Roanne sont plus fortes. Par contre je l'annonce déjà défensivement cette équipe de l'élan va être monstrueuse. J'ai peur de l'attaque par contre avec aucun joueur capable de se créer son propre shoot hormis Milanese ou Clark
Répondre
(0) J'aime
glidos
Leur US parait faible. Quant a Hay, il lui a fallu 10 ans pour faire quelque chose à Blois.
Répondre
(0) J'aime
gomma
Quand je vois l'effectif monté à Pau, comparé à celui de Roanne par exemple, je suis dubitatif sur les "ambitions" de Pau la saison prochaine...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00À 29 ans, Phil Booth annonce sa retraite sportive pour intégrer un staff NBA
Bilal Coulibaly et l'équipe de France passeront sur TMC pour le premier tour de l'Euro
EuroBasket
00h00Le programme de l’équipe de France à la télé pour l’EuroBasket 2025
EuroCup
00h00Les London Lions s’offrent un ancien joueur de Saint-Quentin
WNBA
00h00A’ja Wilson injouable face aux trois Françaises des Valkyries !
ELITE 2
00h00Très ambitieux pour cette saison, l’Élan Béarnais prolonge Mickaël Hay et Bastien Pinault jusqu’en 2028
EuroBasket U18
00h00Où joueront les vice-champions d’Europe U18 à la rentrée ?
Léopold Delaunay a connu une expérience contrastée à la Summer League NBA
Betclic ELITE
00h00Léopold Delaunay : du rêve NBA à la blessure, une Summer League inoubliable malgré tout
Jaylen Hoard est tout proche du retour à la compétition
EuroLeague
00h00ITW – Basket et guerre, le quotidien de Jaylen Hoard en Israël : « Ma famille avait peur pour moi »
Équipe de France
00h00[Rétro] Le quart face au Canada, le match bascule pour la France aux Jeux olympiques de Paris 2024
La Boulangère Wonderligue
00h00Tarbes abandonne tout espoir de rester en Ligue et vise “un engagement en NF1, en collaboration avec la FFBB”
1 / 0
Livenews NBA
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
Georges Niang célèbre après avoir marqué contre Philadelphie
NBA
00h00Transfert NBA : Les Celtics économisent 34 M$ en envoyant Niang au Jazz et recrutent Chris Boucher
Michael Jordan sous le maillot des Bulls à la droite de Jerry Sloan
NBA
00h00NBA : Le mythique maillot noir à rayures rouges des Bulls revient après plus de 10 ans d’absence pour la saison 2025-2026
Marcos Thomas Perez en uniforme de sécurité
NBA
00h00Plus de 2 millions de dollars en maillots volés : un ex-employé du Miami Heat risque gros devant la justice
NBA
00h00Victor Wembanyama se rapproche de Kevin Garnett pour une collaboration mystérieuse
Victor Wembanyama et les Spurs face aux Kings
NBA
00h00La raison surprenante pour laquelle Giannis Antetokounmpo place la carte rookie de Wembanyama au sommet de sa liste
Ousmane Dieng assure avoir évolué à OKC, malgré un temps de jeu en baisse. Il espère pouvoir apporter au groupe France en vue de l'Euro.
NBA
00h00ITW Ousmane Dieng veut apporter l’expérience d’un trophée NBA chez les Bleus : « J’ai appris à gagner des titres »
Marcus Smart sous le maillot des Wizards face à Toronto
NBA
00h00La recrue clé des Lakers : que peut apporter à LA l’ancien Defensive Player of the Year ?
Joel Embid sous le maillot de Philadelphie face à New York au Madison Square Garden
NBA
00h00Westbrook tourne le dos à OKC, Embiid inquiète, Love veut partir : un été mouvementé en NBA
1 / 0