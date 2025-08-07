Très ambitieux pour cette saison, l’Élan Béarnais prolonge Mickaël Hay et Bastien Pinault jusqu’en 2028

Ce mercredi, l’Élan Béarnais a convié la presse à l’occasion de son media day. Un moment d’échange où tous les membres du staff ont présenté leurs ambitions sportives et structurelles pour la saison à venir. BeBasket y était et vous présente les grandes lignes.

Objectif affiché : remonter en Betclic ÉLITE

Dans sa prise de parole, le président Guillaume Berbineau affiche clairement les ambitions du club pour la saison 2025-2026. L’objectif est clair : remonter en Betclic ÉLITE et de manière durable. Si le modèle économique reste encore fragile, l’Élan Béarnais s’inscrit dans un projet à long terme. Le président insiste sur la volonté de « bâtir un club structuré et formateur et de miser sur la stabilité dans la gouvernance et le staff. »

Miser sur un équilibre entre jeunesse et expérience

Guillaume Berbineau souhaite également « retrouver l’ADN du club et que la formation soit au cœur de l’action ». Ainsi, « la volonté du coach Mickaël Hay ainsi que du staff était de construire une équipe cohérente. Un savant mélange entre expérience et jeunesse. »

Tout comme le président, la Directrice Générale Audrey Sauret confirme les propos de Guillaume Berbineau. Si l’objectif est la remontée en Betclic ÉLITE sans passer par la case playoffs, renforcer la communication et le marketing représentent des axes d’amélioration pour la saison prochaine. Avec un budget de 5,7 millions d’euros pour la saison 2025-2026, l’Élan Béarnais veut « à la fois cibler un public plus jeune mais aussi élargir les cibles de public et pouvoir toucher tout le monde ». Pour attirer un public plus large et fidéliser les familles, un projet de bodéga verra bientôt le jour.

Bastien Pinault et Mickaël Hay liés à Pau jusqu’en 2028

Même son de cloche du côté du Directeur Sportif Julien Lalanne. Dans l’aspect du développement des jeunes joueurs, il a cité l’exemple de Kevin Marsillon-Noléo (2,00 m, 23 ans). Après avoir réalisé une belle saison 2024-2025 sous le maillot palois, l’intérieur martiniquais, s’est engagé pour deux ans avec le SLUC Nancy, où il découvrira la Betclic ÉLITE. L’objectif est de « gagner tous les matchs » même si le niveau affiché en ÉLITE 2 la saison prochaine est très relevé. Julien Lalanne en a profité pour annoncé les prolongations de contrat du capitaine Bastien Pinault (1,95 m, 30 ans) jusqu’en 2028 et celle du coach Mickaël Hay qui sera aux manettes de l’équipe professionnelle lui aussi, jusqu’en 2028.

Dans la construction de son effectif, l’entraîneur principal Mickaël Hay souhaitait avoir à sa disposition des « joueurs polyvalents sur différents postes ». Si Bastien Pinault « facilite l’intégration des jeunes joueurs et possède un leadership naturel », d’autres recrues comme Thomas Cornely (1,90 m, 33 ans), apporteront leur « polyvalence et leur esprit revanchard ».

Deux questions à François Wibaut

Médaillé de bronze à l’EuroBasket U20 cet été, François Wibaut (1,98 m, 20 ans) s’est engagé pour trois saisons en faveur de l’Élan Béarnais. Très utilisé lors de ce championnat d’Europe sous les ordres de Mickaël Hay, il est revenu sur sa relation avec le coach et son expérience en Bleu.

« Pau est un club historique qui véhicule de vraies valeurs dans lesquelles je me retrouve en tant qu’homme et en tant que joueur. Tout le monde connaît ce club. Le fait que coach Hay soit aux manettes a beaucoup facilité ma prise de décision. Avant de signer ici, j’ai pu m’entretenir avec lui au téléphone et le feeling est de suite passé. Nous avons une éthique de travail et des valeurs communes. C’était tout naturel de le retrouver à Pau à la rentrée. […] J’ai déjà joué dans des divisions inférieures (avec LyonSO en Nationale 1), où j’ai pu briller. Lors de mon passage à Rouen, j’ai aussi pu monter en puissance et gagner en expérience. La saison prochaine à l’Élan Béarnais, j’espère avoir plus de responsabilités et peser sur le jeu. »

Les joueurs reprendront le chemin de l’entraînement le 11 août avant d’entamer une série de matchs de préparation et se tourner vers une nouvelle saison qui s’annonce riche en émotions.