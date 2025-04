Trevor Hudgins après Le Mans – Strasbourg : « Une bonne préparation pour la finale de Coupe de France »

Le Mans Sarthe Basket s’est rassuré à l’approche de son grand rendez-vous à l’Accor Arena. Face à la SIG Strasbourg, le MSB a livré une prestation solide, s’imposant 90 à 70 lors de la 26e journée de Betclic ELITE. À huit jours de la finale de la Coupe de France contre le Paris Basketball, l’équipe de Guillaume Vizade a montré de bonnes intentions, tout en gardant des axes de progression.

Une victoire maîtrisée avant Paris

Dès le début de la rencontre, Le Mans a pris le contrôle des opérations grâce à une adresse retrouvée. « Sur le début du match, on a été assez adroits pour aller vers un élan de confiance et on finit bien la mi-temps », a commenté Guillaume Vizade après la rencontre. Le coach manceau a surtout insisté sur le sérieux défensif de ses joueurs au retour des vestiaires : « Le match s’est dessiné quand on a durci défensivement notamment dans les 1 contre 1 en deuxième mi-temps. »

À la mène, Trevor Hudgins (1,80 m, 26 ans) a parfaitement dirigé le tempo du MSB. « On a fait un bon début de match. Cela nous a mis en confiance », a-t-il reconnu, satisfait de l’intensité collective affichée. « On a su se partager la balle et jouer les uns pour les autres. C’est une belle prestation à domicile et une bonne préparation pour le match de Coupe de France samedi. »

Si la victoire est nette, l’entraîneur sarthois n’a pas apprécié le relâchement en fin de match : « On aurait dû être excessivement collectif et s’amuser avec le jeu. On est tombé dans un basket de mauvaise qualité dans les 5 dernières minutes. »

Malgré cette petite frustration, Le Mans a coché plusieurs cases avant son grand rendez-vous du 26 avril à Bercy. Avec un Trevor Hudgins en forme (22 points) et une défense bien en place, le MSB peut aborder la finale contre Paris avec ambition.