Trevor Hudgins repart pour un tour au Mans

En quête d’un meneur depuis de longues semaines, Le Mans Sarthe Basket a finalement trouvé. En optant pour ce que le club avait sous les yeux depuis des semaines, à savoir une prolongation de contrat de Trevor Hudgins (1,80 m, 25 ans).

Trevor Hudgins has re-signed with Le Mans, his agent @georgelangberg of GSL Sports Group tells Sportando.

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 20, 2024