Trevor Hudgins vers Paris : une première expérience en EuroLeague pour le MVP de la Leaders Cup

Arrivé en cours de saison 2023-2024 au Mans, Trevor Hudgins (1,80 m, 26 ans) a vécu une première saison contrastée avant de marquer les esprits en Betclic ELITE et surtout lors de la Leaders Cup 2025. MVP du tournoi remporté par le MSB, le meneur shooteur américain devrait bien changer d’air cet été. Selon nos informations, il est en passe de rejoindre Paris Basketball où il découvrira l’EuroLeague, comme annoncé par divers confrères depuis plusieurs semaines.

PROFIL JOUEUR Trevor HUDGINS Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 26 ans (23/03/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 16 #5 REB 1,8 #161 PD 2,9 #46

Un meneur scoreur à fort rendement

Trevor Hudgins réalise une saison des plus solides dans la Sarthe. Avec 16 points, 1,8 rebond et 2,9 passes décisives en moyenne sur 27 matchs de Betclic ELITE, il a démontré son efficacité offensive et sa capacité à prendre feu à longue distance.

Mais c’est surtout lors de la Leaders Cup 2025 qu’il s’est illustré, en menant le MSB vers le trophée grâce à ses 20,7 points et 4,3 passes décisives de moyenne sur les trois matchs disputés. Sa performance lui a valu d’être élu MVP de la compétition.

🥶 Quand Trevor Hudgins assassine Saint-Quentin… 🎟️ Le MSB premier finaliste de la Leaders Cup 2025 ! 💯 https://t.co/KuHhrOr2aZ pic.twitter.com/i2bEbBIJCA — BeBasket (@Be_BasketFr) February 15, 2025

Paris Basketball se renforce avant sa deuxième saison en EuroLeague

Ce rendement impressionnant n’a pas échappé au Paris Basketball. Le club francilien, qui a assuré une nouvelle participation en EuroLeague pour la saison 2025-2026, cherche à renouveler ses lignes arrières. Trevor Hudgins devrait ainsi prendre la place de T.J. Shorts et/ou Nadir Hifi, tous deux sur le départ.

Pour Hudgins, il s’agira de sa première expérience au plus haut niveau européen. Avec son profil de meneur scoreur, capable de créer son tir et d’enflammer une rencontre, il apportera une nouvelle arme au collectif parisien qui vise à confirmer en EuroLeague, bien qu’un nouveau coach doit être trouvé. Après avoir longtemps fait les yeux doux à Noah Penda, avec l’espoir d’un Draft & stash, Paris devrait tout de même pouvoir compter sur un joueur actuel de l’effectif du MSB en 2025-2026.