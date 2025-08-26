Trois ans après son dernier match, Jean-Victor Traoré reprend du service en NM3 !

Depuis son dernier match, où il avait montré le 13 mai 2022 lors d’un Lille – Boulazac qu’il en avait encore sous la chaussure (11 points, 7 rebonds et 3 interceptions), Jean-Victor Traoré (2,04 m, 40 ans) a vécu 1 000 vies.

Il a été le manager général d’une équipe du Lille Métropole Basket successivement rayonnante (4e en 2023) puis rayée de la carte en 2024. Il a rebondi en prenant la direction de deux entreprises dans la cité nordiste, une de sécurité et une de médiation. Il a rejoint une agence de joueurs en tant que conseiller. Et désormais, il va redevenir basketteur !

Pour cause, la Jeune France Lambersart a annoncé son arrivée au sein de son équipe de Nationale 3.

« Après une pause hors des parquets, c’est l’appel du jeu et la volonté de partager sa passion qui l’ont ramené sur le terrain », écrit le club de Lambersart, une ville cossue de la banlieue lilloise. « Pourquoi la JFL ? La réponse est simple : le manque de sport se faisait sentir, quelques personnes ont réussi à le persuader (elles se reconnaitront)…. et c’est le club de son fils Ewen depuis 3 ans ! Des raisons qui ont convaincues Jean Victor de (re)vivre le basket sous son aspect le plus pur sans la contrainte « pro » : le plaisir, le partage et la convivialité. Une histoire de famille, de transmission, de valeurs qui nous parlent à 100% ! »

Trois ans après son dernier match, désormais quadragénaire, Jean-Victor Traoré devrait tout de même être un acteur de poids dans les raquettes de la Poule F de NM3. Où il ne devrait trouver aucun adversaire avec un CV équivalent, lui qui a goûté à la Betclic ÉLITE et à la Coupe d’Europe avec Le Portel, tout en étant élu dans le cinq majeur de la saison 2016/17 de Pro B avec Lille.