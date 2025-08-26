Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM3

Trois ans après son dernier match, Jean-Victor Traoré reprend du service en NM3 !

Retiré des parquets en 2022, devenu manager général du Lille Métropole Basket (Pro B) pendant deux saisons ensuite, Jean-Victor Traoré (40 ans) va rechausser les baskets en Nationale 3, avec le club de Lambersart.
|
00h00
Résumé
Écouter
Trois ans après son dernier match, Jean-Victor Traoré reprend du service en NM3 !

Après sa retraite de joueur, Jean-Victor Traoré était notamment devenu GM de Lille

Crédit photo : Antoine Bodelet

Depuis son dernier match, où il avait montré le 13 mai 2022 lors d’un Lille – Boulazac qu’il en avait encore sous la chaussure (11 points, 7 rebonds et 3 interceptions), Jean-Victor Traoré (2,04 m, 40 ans) a vécu 1 000 vies.

Il a été le manager général d’une équipe du Lille Métropole Basket successivement rayonnante (4e en 2023) puis rayée de la carte en 2024. Il a rebondi en prenant la direction de deux entreprises dans la cité nordiste, une de sécurité et une de médiation. Il a rejoint une agence de joueurs en tant que conseiller. Et désormais, il va redevenir basketteur !

Pour cause, la Jeune France Lambersart a annoncé son arrivée au sein de son équipe de Nationale 3.

 

« Après une pause hors des parquets, c’est l’appel du jeu et la volonté de partager sa passion qui l’ont ramené sur le terrain », écrit le club de Lambersart, une ville cossue de la banlieue lilloise. « Pourquoi la JFL ? La réponse est simple : le manque de sport se faisait sentir, quelques personnes ont réussi à le persuader (elles se reconnaitront)…. et c’est le club de son fils Ewen depuis 3 ans ! Des raisons qui ont convaincues Jean Victor de (re)vivre le basket sous son aspect le plus pur sans la contrainte « pro » : le plaisir, le partage et la convivialité. Une histoire de famille, de transmission, de valeurs qui nous parlent à 100% ! »

Trois ans après son dernier match, désormais quadragénaire, Jean-Victor Traoré devrait tout de même être un acteur de poids dans les raquettes de la Poule F de NM3. Où il ne devrait trouver aucun adversaire avec un CV équivalent, lui qui a goûté à la Betclic ÉLITE et à la Coupe d’Europe avec Le Portel, tout en étant élu dans le cinq majeur de la saison 2016/17 de Pro B avec Lille.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Lille
Lille
Suivre
NM3
NM3
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00Tajuan Agee rejoint à son tour le Dubaï Basketball, en tant que partenaire d’entraînement
EuroBasket
00h00Théo Maledon, confiance retrouvée grâce à l’ASVEL : « J’ai joué le meilleur basket de ma carrière cette année ! »
NM3
00h00Trois ans après son dernier match, Jean-Victor Traoré reprend du service en NM3 !
Fiba Europe Cup
00h00Trois arbitres français accèdent au niveau FIBA
WNBA
00h00Leila Lacan cartonne encore : record de points en WNBA !
ELITE 2
00h00Vinnie Shahid et Champagne Basket, c’est déjà fini
Luke Nelson, ancien meneur du Portel, sera l'un des fers de lance de la Grande-Bretagne à l'Euro
EuroBasket
00h00Uduje (SCABB) coupé, mais six anciens joueurs LNB à l’Euro avec la Grande-Bretagne
Karim Mané débarque à Rouen
ELITE 2
00h00Rouen engage un international sénégalais
risacher fauthoux
EuroBasket
00h00ITW – Avec les Bleus, Zaccharie Risacher retrouve Frédéric Fauthoux : “C’est gratifiant de vivre cette expérience avec lui”
L'Espagne a tout gagné chez les filles cet été
EuroBasket U16 Féminin
00h00U16, U18, U20 : L’Espagne signe un triplé historique en 2025
1 / 0
Livenews NBA
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
1 / 0