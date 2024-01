[Trophées BeBasket de mi-saison] Meilleur défenseur : Tyson Ward, au milieu d’une lutte féroce

Contrairement au trophée de meilleur jeune, où le nom de Zaccharie Risacher s’imposait, les candidats sont très nombreux pour le défenseur de l’année, allant de l’ailier défenseur tout-terrain (Tyson Ward, Alpha Diallo), au couteau-suisse (John Brown III) en passant par le pivot protecteur de cercle (Ibrahima Fall-Faye, Kevin Kokila).

Lexique : stocks = compilation interceptions et contres ; DRtg = defensive rating (nombre de points alloués par une équipe ou un joueur sur 100 possessions en moyenne)

Statistiques : 11,4 points, 4,5 rebonds (1,4 offensif), 0,9 passe décisive, 1,5 interceptions et 0,3 contre en 25 minutes de jeu en moyenne (17 matchs)

Si T.J. Shorts est la star offensive du Paris Basketball, c’est un autre joueur en provenance de Bonn qui en est le capitaine défensif, en la personne de Tyson Ward. L’ailier étasunien est le profil type du défenseur moderne : subtil mélange de taille (1,98 m), d’envergure (2,05 m) et de vélocité, il est capable de prendre en charge les adversaires du poste 1 à 5 en tout-terrain. Son entraîneur Tuomas Iisalo, l’envoie très régulièrement sur le porteur de balle adverse primaire et les courtes rotations du technicien finlandais permettent au joueur de déployer une énergie très importante à chacune de ses apparitions sur le parquet.

Statistiques : 5,7 points, 2,3 rebonds (1,2 offensif), 0,9 passe décisive, 0,8 interception et 0,1 contre en 20 minutes de jeu en moyenne (15 matchs)

Quand on parle de défense, le nom de John Brown III apparaît en tête quasiment instantanément. Général de la défense monégasque depuis son arrivée en 2022, l’ailier-fort est un véritable couteau suisse qui peut réaliser de nombreuses actions décisives dans sa propre moitié de terrain. Excellent dans l’art de provoquer des fautes offensives, notamment en offrant son corps sur des passages en force, la densité de l’effectif monégasque sur le plan défensif (Diallo, Tarpey, Hall) joue quelque peu en sa défaveur dans la quête d’un trophée individuel. Et surtout la moindre importance de la saison régulière de Betclic ÉLITE pour l’ASM par rapport à l’EuroLeague, où il donne véritablement la pleine mesure de son art.

I just wanna say.

John Brown III is the best defensive player in the league. My opinion.

— Mike James (@TheNatural_05) January 9, 2024