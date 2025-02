Troy Caupain, invité de dernière minute à la Leaders Cup et porteur d’espoir pour Strasbourg

Strasbourg s’avance vers la Leaders Cup 2025 sans le plein de confiance, c’est le moins que l’on puisse dire. Le club alsacien n’a plus gagné depuis les fêtes de fin d’année, soit six revers consécutifs. Même si la SIG affronte l’une des trois équipes d’EuroLeague, l’ASVEL en l’occurence, un résultat positif au tournoi de mi-saison pourrait permettre aux Strasbourgeois de traverser la trêve internationale de février avec moins de tracas en tête. C’est en tout cas la volonté affichée par son intérieur, Brice Dessert : « On arrive avec l’objectif de bien se relancer, de bien prendre confiance en nous, de bien intégrer Troy. »

« Il doit nous amener de la sérénité »

L’intérêt majeur de cette Leaders Cup pour Strasbourg réside peut-être bien dans l’incorporation de sa nouvelle recrue, Troy Caupain. Fraîchement signé en début de semaine, le remplaçant d’Edon Maxhuni, parti en Italie, était attendu depuis un petit moment dans le Bas-Rhin : « Il est super motivé, en pleine forme et déjà bien intégré », indiquait Laurent Vila. « Cela nous donne un peu plus d’espoir pour bien figurer dans cette compétition mais aussi à l’avenir. »

Car si Strasbourg est à la Leaders Cup, la SIG a pourtant bien dégringolé depuis la fin de la phase aller. À la trêve internationale de février, la formation de Laurent Vila se retrouve à la 13e place, dans un peloton de quatre équipes à 7 victoires. D’où le fait de placer beaucoup d’espoir dans la venue de Troy Caupain, qui aura pour rôle principal de mieux faire tourner le collectif strasbourgeois. « C’est un joueur qui doit nous amener de la sérénité, du contrôle du jeu », souligne le coach catalan. « Il est là pour faire jouer l’équipe, créer de la connexion avec les joueurs qui sont le plus à même de trouver les solutions en fin de match. Il recherchait ce côté patron du jeu et du terrain. »

La SIG Strasbourg aussi espère enfin avoir son chef d’orchestre. Premiers éléments de réponse dès ce vendredi 14 février (21h), face à l’ASVEL, pour clôturer la première journée de la Leaders Cup.

À Caen.