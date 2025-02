Troy Caupain rejoint la SIG Strasbourg pour la suite de la saison

La SIG Strasbourg a officialisé la signature du meneur américain Troy Caupain (1,92 m, 29 ans) pour le reste de la saison. Il vient pallier le départ d’Edon Maxhuni et apporter son expérience du haut niveau européen.

🚨𝑨𝑳𝑬𝑹𝑻𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑹𝑼𝑻𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 🚨 La SIG Strasbourg vous annonce ce jour, la signature du meneur, Troy Caupain (29 ans – 1m92) qui s’engage jusqu’à la fin de la saison en cours. Welcome Troy 👋 📄 Communiqué : https://t.co/2ILgu58seM pic.twitter.com/6GTbPxonJL — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) February 11, 2025

Un parcours riche et une expérience solide

Passé par l’université de Cincinnati, Troy Caupain a passé quatre saisons avec les Bearcats, affichant des statistiques solides (9,5 points, 3,5 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne) aux côtés de l’ancien SIGman Nysier Brooks.

Passé par la G-League et l’Italie (Udine), il a véritablement lancé sa carrière sur le circuit européen en 2019-2020 avec l’Hapoel Holon. Il y affrontait déjà la SIG Strasbourg en BCL, se distinguant notamment lors du match retour (11 points, 7 rebonds et 4 passes).

Signé par le club belge d’Ostende juste avant le confinement, il s’est surtout révélé en Allemagne sous les couleurs d’Ulm en 2020-2021 (13,4 points, 4,6 passes et 4 rebonds en moyenne sur 56 matchs toutes compétitions confondues). Il a poursuivi son ascension avec le Darussafaka en Turquie (12,5 points, 5,9 passes et 4,4 rebonds en 2021-2022), avant de rejoindre Brescia en Italie (2022-2023) puis Murcie en Espagne.

Malgré une belle saison 2023-2024 marquée par une participation au Final Four de la BCL et une finale de playoffs en Liga Endesa aux côtés de Yannis Morin, la forte concurrence au poste de meneur à Murcie l’a poussé à chercher un nouveau défi pour cette saison 2024-2025 (15 minutes en moyenne). La SIG Strasbourg s’est alors présentée comme une opportunité idéale.

Un leader attendu pour relancer la SIG

Le coach Laurent Vila s’est réjoui de cette signature : « Après 15 jours sans meneur de jeu titulaire à la suite du départ de Edon Maxhuni, nous avons tous bien eu conscience que l’équipe a besoin d’un directeur de jeu. Troy était en recherche d’un projet, ce qui collait avec notre besoin d’avoir un leader sur et en dehors du terrain. Son charisme et son leadership vont densifier notre ligne arrière. Il est un meneur solide, capable d’organiser le jeu et de scorer lorsque nécessaire. J’ai hâte de le voir à l’œuvre à la Leaders Cup, puis pleinement intégré une fois nos joueurs blessés de retour. »

Le directeur sportif Nicola Alberani partage cet enthousiasme : « Nous sommes très heureux d’accueillir Troy Caupain. Cela faisait un moment que nous étions en contact et nous avons fait notre maximum pour concrétiser cette signature. Il va nous apporter de la dureté, de l’expérience et du leadership pour inverser la dynamique actuelle. »

Avec cette recrue, la SIG Strasbourg espère retrouver de la stabilité et de la combativité dans une saison qui a connu quelques turbulences, avec six défaites de suite, série en cours. Le début de l’aventure alsacienne de Troy Caupain sera scruté avec attention ce vendredi face à l’ASVEL lors du quart de finale de la Leaders Cup.