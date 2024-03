Quand Tuomas Iisalo (Paris) évoque Frank Ntilikina : « Un profil très rare »

Voilà pratiquement un mois jour pour jour que Frank Ntilikina est sur le carreau. Remercié par Charlotte le 8 février, le Strasbourgeois fait face à une urgence de plus en plus pressante de retrouver un club, à deux mois de l’annonce de la présélection pour les Jeux Olympiques.

Alors qu’il mène « une réflexion globale », où « la NBA n’est pas forcément la priorité n°1 », l’ancien meneur de New York et Dallas a notamment été en contact avec le Paris Basketball ces derniers jours. Interrogé à ce sujet ce jour, l’entraîneur parisien Tuomas Iisalo a botté en touche, peut-être en raison du « timing compliqué des discussions ».

« Nous nous sommes renseignés sur Frank Ntilikina car nous avions des blessures dont nous ne connaissions pas le niveau de gravité (Mehdy Ngouama et Collin Malcolm). Le message que nous avons reçu, c’est que Frank souhaitait en priorité retrouver une place en NBA pour cette saison. J’ignore si la situation évoluera. J’espère surtout que les choses vont continuer à aller dans le bon sens, sachant que l’état de forme de nos blessés s’est amélioré sur ces deux dernières semaines. A l’instant T, je ne nous vois donc pas remanier notre effectif. À vrai dire, je touche du bois pour que nous retrouvions tous nos joueurs. Pas seulement pour les matchs, mais aussi pour garantir des entraînements de qualité.

Frank Ntilikina est un joueur de très haut niveau. Le type de joueur dont on n’aurait pas accès en temps normal avec notre budget. Mais on s’est renseigné pour les mêmes raisons qui ont fait qu’il a été drafté et qu’il a passé tant d’années en NBA : c’est une très bonne personne, un grand professionnel, il a des mensurations intéressantes, avec une longueur lui permettant de défendre sur les postes 1 à 4, à l’image de Justin Simon. En attaque, il peut jouer avec et sans le ballon. Il présente un profil très rare, celui d’un joueur qui peut remplir différents rôles. Ce n’est pas un spécialiste, mais plutôt un généraliste de haut niveau, qui peut s’intégrer plus facilement à un collectif. J’espère qu’il aura une nouvelle chance en NBA car il n’a pas encore pu exploiter tout son potentiel à mon sens. Surtout, je suis soulagé de voir l’évolution de nos blessés et de retrouver un groupe qui fonctionne pleinement. »