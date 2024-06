Tuomas Iisalo : « Ce dernier match ne définit pas notre saison »

Tuomas Iisalo (entraîneur de Paris) : « Je veux féliciter Monaco pour leur série et leur match incroyable ce soir. Ils ne nous ont jamais vraiment laissé de chance sur les deux derniers matches. C’est un beau champion pour la Betclic ÉLITE. Mais je ne veux pas laisser le match de ce soir définir notre saison. Tout ce que je peux dire, c’est que si on avait dit à quelqu’un dans notre vestiaire qu’on finirait deuxièmes du Championnat, qu’on gagnerait la Leaders Cup, l’EuroCup, qu’on battrait le record de victoires consécutives pour un club français (25, du 27 janvier au 15 mai) mais qu’on ne remporterait qu’un seul match en finale contre Monaco, je pense que beaucoup auraient signé. Je ne pourrais pas être plus fier de mon équipe. Ce fut une saison incroyable. »

Michael Kessens (capitaine de Paris) : « Nous sommes fiers de notre saison, même si les deux derniers matchs piquent un peu. Il faut encaisser la défaite et aller de l’avant. Monaco est une équipe très talentueuse. Ils nous ont pris au sérieux, ils ont tout donné et c’est cela que l’on veut aussi. Ils ont su imposer leur façon de jouer. On n’a pas vraiment trouvé de solution sur ces deux dernières sorties. Ils ont haussé le ton, chapeau à eux.