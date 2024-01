Tyree Appleby avant Limoges – Roanne : « Romain Leroy a fait un super boulot »

L’année 2024 a démarré étrangement pour le Limoges CSP. Après avoir raté la Leaders Cup pour une erreur de gestion, puisque l’équipe s’est vue retirer trois (ramenée à deux) victoires au classement de la Betclic ÉLITE, le club a changé de coach.

En effet, la direction a consenti à vendre le contrat de son coach, Ilias Kantzouris, alors que celui-ci faisait un travail plutôt apprécié sur place. Après avoir confié l’entraînement à son assistant-coach Romain Leroy pour préparer la réception de Roanne ce dimanche 14 janvier, la direction a choisi de faire revenir Jean-Marc Dupraz. Un choix pris par les dirigeants sans s’appuyer sur l’expertise du directeur sportif Kevin Anstett – pourtant recruté par Céline Forte – ni même attendre la fin du match de dimanche pour prévenir les joueurs et le staff.

Tyree Appleby conquis par le travail de Romain Leroy



Malgré ce contexte incongru, pour ne pas dire plus, le rookie Tyree Appleby garde sa fraîcheur et son enthousiasme. L’arrière, qui est sorti de l’Université de Wake Forest il y a 10 mois seulement, montre un bon potentiel mais de l’inconstance pour sa première saison professionnelle. Responsabilisé (28 minutes de temps, 16 fois titulaire sur 18), le natif de Jacksonville (Arkansas) tourne à 11,1 points à 38,9% de réussite aux tirs (dont 30,8% à 3-points), 2,3 rebonds, 4,9 passes décisives, 1 interception et 2,5 balles perdues. « Je pense que je me sens de mieux en mieux au fur et à mesure que la saison avance, en tant que rookie et pour ma première à l’étranger. Mon équipe m’a donnée de la confiance, Romain (Leroy) également. Tous les jours, je me sens mieux« , explique-t-il avant de se retrouver face à D.J. Cooper, le meilleur passeur du championnat.

L’intérim de Romain Leroy semble l’avoir conquis. « Cela a été génial, décrit-il à propos de la semaine d’entraînement. Il a vraiment step up. Il nous a donné de la confiance, il a changé quelques petits trucs pour nos besoins. Je pense qu’il a fait un super boulot, il nous a poussé et motivé. »

Malgré la fronde qui gronde au sein du vestiaire et du public, Tyree Appleby espère que le public va continuer à les soutenir. « L’ambiance est juste incroyable, j’adore ici », annonce-t-il, tout sourire. Entre-deux à 16h30 ce dimanche.