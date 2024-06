Tyson Ward en EuroLeague… mais pas à Paris ? L’Olimpia Milan sur le dossier de l’ailier

La belle saison du Paris Basketball, qui n’est pas encore terminée, semble déjà faire des envieux sur le marché. En effet, selon le journaliste italien Fabrizio Lorenzi, Tyson Ward (1,98 m, 26 ans) serait sur les tablettes de l’Olimpia Milan, proche d’un accord avec le longiline ailier parisien.

📢 OLIMPIA MILANO is close to signing Tyson Ward, per sources. Ward averaged 11.0ppg in @EuroCup & 10.9ppg in @LNBofficiel with Paris in 2023/2024.@rep_milano @LegaBasketA | @EuroLeague — Fabrizio Lorenzi (@fabry23lorenzi) June 2, 2024

Fort défenseur et bon tireur à 3-points

Tyson Ward devrait très certainement découvrir l’EuroLeague la saison prochaine, mais pas forcément avec le club parisien donc. Alors que ce dernier a gagné sa place en remportant l’EuroCup, le natif de la Floride pourrait découvrir l’élite européenne dans une autre écurie, l’Olimpia Milan.

Membre de la clique de Bonn vainqueur de la BCL en 2023 et ayant suivi son entraîneur Tuomas Iisalo à Paris, l’ailier s’est imposé comme l’un des cadres du vestiaire parisien cette saison. Très fort défenseur sur l’homme, bon tireur à 3-points (36% de réussite cette saison) et coéquipier modèle, Tyson Ward a conforté ses statistiques en Betclic ELITE et en EuroCup (environ 10 points, 4 rebonds, 1 passes décisive et 1 contre en 24 minutes de jeu en moyenne).

L’Olimpia Milan avait déjà effectué une partie de ses emplettes au Paris Basketball l’an dernier, en recrutant le pivot tricolore Ismael Kamagate (2,11 m, 23 ans). Ce dernier n’avait disputé que le début de saison avec le club milanais, avant d’être prêté à un autre club du championnat italien, Tortone.