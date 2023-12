Tyson Ward (Paris) remplaçant de dernière minute au concours de dunks du All-Star Game

Betclic ELITE - Alors qu'Isiaha Mike était déjà un remplaçant au concours de dunks, l'ailier de la JL Bourg ne participera finalement pas et c'est l'ailier du Paris Basketball, Tyson Ward, qui le remplace.

Le concours de dunks du All-Star Game LNB 2023 a visiblement bien du mal à avoir un casting arrêté. Après les forfaits de Juhann Begarin (Nanterre) et Tidjane Salaün (Cholet), remplacés par Mbaye Ndiaye et Isiaha Mike, c’est justement ce dernier qui ne participera non plus. C’est l’ailier du Paris Basketball, Tyson Ward, présent dans la sélection Monde pour le match des étoiles, qui va le remplacer. Il défiera ainsi Allan Dokossi (Dijon), Killian Malwaya (Evreux) et Mbaye Ndiaye (ASVEL).

LIRE AUSSI. Le programme de la soirée du All-Star Game LNB 2023