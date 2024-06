Un 5e club en Pro B pour Michael Oguine avec la Chorale de Roanne

Michael Oguine (1,88 m, 27 ans) va continuer son tour de France des clubs de Pro B avec la Chorale de Roanne. Le club ligérien a annoncé ce samedi 22 juin la signature du meneur pour la saison 2024-2025.

La traction arrière de la @ChoraleRoanne version 2024/25 est complète avec la signature de Michael Oguine (27 ans, 1,88 m)

L'ancien béarnais est un expert de la #ProB avec 120 matchs dans la division

Un 5e club de Pro B sur ses 5 premières années professionnelles

Après Souffelweyersheim, Saint-Chamond, Denain et l’Élan Béarnais, Michael Oguine va connaître un 5e club dans l’antichambre de l’élite avec Roanne. Fort scoreur, l’Américano-Nigérian va apporter toute sa palette technique à la Halle Vacheresse désormais. Le meneur sort de son 2e meilleure exercice statistique en carrière avec 14,8 points, 2,7 rebonds et 2,8 passes décisives en 28 minutes de jeu en moyenne. Comme à Denain et contrairement à ses deux premières saisons dans l’Hexagone, le natif de Los Angeles a cependant connu une adresse moindre à 3-points avec l’Élan Béarnais (28,7%).

La Chorale de Roanne se constitue une solide mène de Pro B avec Terrell Gomez et donc Michael Oguine.