Après Orléans, direction Roanne pour Terrell Gomez

Pigiste médical de Ludovic Beyhurst en fin de saison à Orléans, Terrell Gomez (1,73 m, 26 ans) s’est engagé avec la Chorale de Roanne la saison prochaine. Champion de France Pro B avec Saint-Quentin en 2023, l’ancien meneur de la JDA Dijon a carburé avec l’OLB, que ce soit en playoffs ou en championnat.

Si le parcours d’Orléans s’est arrêté en dès les quarts de finale de playoffs contre Rouen, l’ancien étudiant de l’université de Cal State Northridge Matadors tournait à 15 points de moyenne et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. « Son talent, son exigence et son esprit de compétition seront de vrais atouts pour pour notre équipe. Son profil représente une réelle complémentarité sur les postes 1 et 2 avec Antoine (Diot) et Mathis (Courbon) », a notamment dit son nouvel entraîneur Thomas Andrieux dans le communiqué du club.

𝑻𝒆𝒓𝒓𝒆𝒍𝒍 𝑮𝒐𝒎𝒆𝒛 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆̀𝒓𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒓𝒖𝒆 𝒄𝒉𝒐𝒓𝒂𝒍𝒊𝒆𝒏𝒏𝒆 ✍🏾

Le micro-meneur US (26 ans, 1,73 m) a choisi la Chorale pour poursuivre sa carrière en France 🔵⚪

Le communiqué officiel 👉 https://t.co/Zh0XozMKsq#ChoraleNation pic.twitter.com/YsCjrb05QJ — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) June 1, 2024

Une expérience ratée en EuroCup

Plutôt qu’un retour en France l’été dernier, il s’est laissé séduire par l’opportunité de disputer l’EuroCup pour la première fois de sa carrière avec Hambourg mais l’écart entre le haut de tableau de Pro B et la C2 était visiblement trop important (5,4 points à 33% et 2 passes décisives en 7 matchs). Après cette expérience allemande avortée, cap sur le championnat polonais et le club de Sokol Lancut. Malgré la relégation en deuxième division, il a été l’une des rares satisfactions de la saison avec 15,3 points à 43,4 % de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 5,4 passes en 18 matchs de championnat.

Après les confirmations de Maxime Roos, Antoine Diot, Théo Pierre-Justin et Mathis Courbon dans l’effectif professionnel, la Chorale de Roanne tient donc sa première recrue de l’inter-saison.