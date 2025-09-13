Un ancien espoir d’Évreux s’engage à son tour en Espagne

Après une saison avec l’équipe phare de l’association du SLUC Nancy évoluant en Nationale Masculine 3 (NM3), Louis Riès (1,92 m, 21 ans) entame un nouveau chapitre à l’étranger. Le jeune arrière-ailier s’est engagé au CD Mensajero Baloncesto pour la saison 2025-2026, comme l’a annoncé le club espagnol évoluant en Tercera FEB, la quatrième division.

Un parcours de formation solide entre Nancy et Évreux

Formé initialement au SLUC Nancy, Louis Ries a ensuite évolué à l’ALM Évreux lors de ses années U18 ÉLITE et U21, où il a montré ses meilleures dispositions offensives. En terres normandes, il s’était d’ailleurs épanoui chez les U18 ELITE avec 11,3 points par match lors de la saison 2021-2022, avant une période plus discrète en Espoirs. De retour au SLUC Nancy la saison passée, Louis Ries a disputé 25 matchs en NM3 pour 7,5 points de moyenne, démontrant sa capacité à peser offensivement quand l’équipe en a besoin.

Le CD Mensajero Baloncesto, promu en Tercera FEB, mise sur donc sur le jeune Français pour renforcer son effectif en vue de son opération maintien. Pour Louis Riès en revanche, cette signature représente une opportunité de découvrir le basket espagnol et de poursuivre sa progression dans un championnat reconnu pour la formation des jeunes talents européens. C’est par exemple cette même voie que Pierre-Gabriel Gouffran a choisi en s’engageant à Aridane.