À l’étranger

Un ancien joueur de l'ASVEL et de la JL Bourg signe en Égypte

Éphémère meneur de l'ASVEL puis de la JL Bourg, le globe-trotter Pierre Jackson vient de rejoindre le club égyptien d'Al Ittihad Alexandria.
00h00
Un ancien joueur de l’ASVEL et de la JL Bourg signe en Égypte

Pierre Jackson au Liban

Crédit photo : FIBA

A 34 ans, Pierre Jackson (1,80 m, 34 ans) ne compte pas raccrocher les baskets. Le meneur de jeu américain s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière en s’engageant avec Al Ittihad Alexandria, confirmant ainsi sa réputation de véritable globe-trotter du basketball.

Cette signature, qui intervient après de multiples passages sur plusieurs continents, est la dernière en date d’un parcours professionnel aussi riche qu’itinérant. Drafté en 42e position par La Nouvelle Orléans en 2013, Pierre Jackson avait dans la foulée lancé sa carrière professionnelle à l’ASVEL.

Un départ prématuré à l’ASVEL, un bide à la JL

Signataire durant l’été 2013 d’un contrat d’un an avec le club villeurbannais, son expérience dans le Rhône fut au final de courte durée puisque le natif de Las Vegas avait quitté l’équipe en septembre de la même année, sans jamais avoir porté le maillot de Villeurbanne en match officiel sous les ordres de Pierre Vincent. En difficulté pour intégrer le groupe, mais aussi pour vivre seul en Europe, il était reparti aux États-Unis pour cartonner en D-League.

Revenu ensuite sur le circuit professionnel international, en Turquie, Croatie, Israël et Chine, le meneur de jeu avait refait un crochet par la France au printemps 2021. Recruté par la JL Bourg afin de compenser les blessures de Codi Miller-McIntyre et Zack Wright, l’Américain avait une nouvelle fois manqué son rendez-vous avec les parquets français. Arrivé blessé aux ischios-jambiers puis sur la touche durant plusieurs rencontres, il n’avait jamais pu peser à son retour dans le jeu bressan, livrant un passage plus que discret (4 points de moyenne en 10 minutes de temps de jeu sur trois petits matches).

Une carrière nomade

La carrière de Pierre Jackson est une succession de courts séjours dans de multiples pays, faisant de lui l’archétype du joueur nomade. Portant le maillot de clubs prestigieux comme celui du Fenerbahçe, du Panathinaikos, de Galatasaray ou encore du Maccabi Tel Aviv, le Névadain a enchaîné les cycles courts sautant de contrat en contrat, visitant par la même occasion Porto-Rico, le Liban ou bien encore la Libye. Ancien crack en NCAA I, reconnu pour sa vitesse, sa capacité à créer du jeu et son sens aigu du panier, celui qui est passé par le prestigieux programme basket de l’Université de Baylor avait notamment établi un record en NBA D-League avec 58 points marqués en un seul match contre les Texas Legends un soir de février 2014.

L’Égypte, un nouveau pari 

En s’engageant avec Al Ittihad Alexandria, Pierre Jackson ajoute l’Égypte à la liste déjà impressionnante des pays qu’il a parcourus au cours de sa carrière professionnelle. Ce choix est le prolongement logique d’un parcours qui l’a déjà mené en Libye avec Al Ahly Benghazi quelques mois plus tôt, renforçant son lien avec le continent africain. Cette signature est un signal fort des ambitions du club égyptien, qui s’offre un joueur au CV impressionnant, ayant évolué sur plusieurs continents et dans des ligues de haut niveau.

