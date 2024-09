Un énorme double-double (19 points, 17 rebonds) pour Jonathan Jeanne, qui ne s’arrête plus d’évoluer

À 27 ans il n’est plus un prospect, mais continue tout de même à progresser de manière exponentielle. Jonathan Jeanne (2,18 m, 27 ans) gravit les échelons un par un, et son énorme performance d’hier n’en est qu’une nouvelle preuve.

La longue reconstruction

5 points de moyenne 2022/23, 10 points en 2023/24, et désormais plus de 16 points en 2024/25. Même si l’échantillon de deux matchs est encore bien trop petit pour en tirer des conclusions, Jonathan Jeanne sera un joueur à suivre cette saison. Avec Poitiers, il s’est imposé hier à domicile face à Evreux (86-74). Décrochant ainsi la première victoire collective cette saison après le revers contre Caen lors de la première journée, marqué par la performance historique de l’Américain Kentan Facey (41 points). Jeanne n’était pas non plus en reste sur le plan individuel hier soir. Le Guadeloupéen a réussi un monstrueux double-double avec 19 points à 6/13 aux tirs et 17 rebonds, son record en carrière chez les professionnels. Avec 30 d’évaluation, il a pour l’instant de loin la meilleure marque du championnat sur cette deuxième journée. En quatre matchs de pré-saison, il tournait déjà quasiment en double-double (13,8 points et 8,8 rebonds de moyenne). Ce qui indique qu’il pourrait poursuivre sur cette lancée cette saison.

Au vu de son histoire mouvementée, Jeanne performe relativement tard par rapport à ce qui était attendu de lui plus jeune. Une erreur médicale l’a en effet coupé dans son élan pendant quatre ans, et il se reconstruit tout juste. « J’ai traversé beaucoup de choses difficiles ces cinq dernières années. Par la grâce de Dieu, je remonte la pente petit à petit » avait-il confié dans un reportage à France 3 l’année dernière. Après des expériences au Danemark et en Espagne depuis son retour à la compétition, c’est donc sous les ordres d’Andy Thornton-Jones à Poitiers qu’il a repris sa marche en avant. L’intérieur géant est aujourd’hui un leader de ce jeune effectif poitevin, où il a prolongé jusqu’en 2026. Cette saison pourrait être celle de l’explosion tant attendue. Avant pourquoi pas un retour dans l’élite à l’avenir, quasiment dix ans après (Nancy en 2016/17) ?