Un jeune joueur d’Angers condamné à trois ans de prison pour avoir braqué une pizzeria

C’est la triste histoire d’un jeune joueur qui perd les pédales face à un rêve qui s’envole… Signataire d’un contrat aspirant avec l’Étoile Angers Basket (NM1) l’été dernier, ce basketteur de 20 ans ne bénéficiait d’aucune rémunération, ni avantage en nature, comme un logement. Le club angevin s’est chargé de lui trouver un appartement et il devait verser la somme de 400€ en échange.

Problème exposé par son avocat, Me Julien Richou, dans les colonnes du Courrier de l’Ouest : « Avec un contrat aspirant, espoir, on impose au joueur un rythme de professionnel, avec deux entraînements par jour, des séances de musculation, des matches le vendredi soir, le samedi soir. » Impossible, dans ces conditions, de pouvoir travailler en parallèle et celui qui partageait son quotidien entre le groupe NM1 (plusieurs apparitions cette saison avec l’équipe première) et l’équipe réserve en NM3 s’est retrouvé suspendu par Angers, car dans l’incapacité de payer son loyer au club depuis trois mois.

Reconnu coupable d’extorsion avec arme et tentative de vol avec effraction

Le lendemain de sa suspension, mardi 6 novembre, il entre dans un Domino’s Pizza du centre-ville d’Angers. « À la base, je voulais vraiment commander une pizza », raconte-t-il à la barre, dans des propos retranscrits par Ouest France. « Et après, je sais pas… En le voyant tout seul, j’ai fait le con. » Il se couvre le visage, s’empare d’un couteau de cuisine dans son sac et demande le fond de caisse à l’employé de la chaîne de restauration rapide. Bilan du butin : 340€. « J’avais besoin d’argent », a-t-il expliqué au tribunal. « J’avais des loyers en retard. Avec cet argent, j’ai payé de l’alimentaire. J’ai fait au plus urgent. » En repartant de la pizzeria, il s’excuse presque auprès de sa victime, traumatisée depuis. « Désolé frérot, ce n’est pas contre toi, c’est pour l’argent. » Des excusés réitérées devant la cour…

Le 7 novembre, il pénètre par effraction dans une maison de son voisinage, brisant la vitre avec une trottinette. En quête d’argent, il retourne les lieux mais ne trouve rien. Il sera finalement reconnu par hasard quelques jours plus tard par l’employé de la pizzeria puis arrêté.

Détention à domicile

Le jeune sportif a été jugé en comparution immédiate pour extorsion avec arme et tentative de vol avec effraction. Devant le tribunal correctionnel d’Angers, il a reconnu toutes les accusations. Alors qu’il n’avait aucune mention à son casier judiciaire, il a finalement été condamné à trois ans de prison, dont deux ans avec sursis. La partie ferme de sa peine sera effectuée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. En parallèle, il devra dédommager ses victimes : 3 500 € pour l’employé de Domino’s, 340 € pour l’enseigne et 1 500 € pour la famille cambriolée.