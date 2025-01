Un mois après, Denain a trouvé le remplaçant d’Augustin-Fairell : Elijah Lufile débarque

Mehdi Chalah, le GM, l’avoue sans détour : Denain n’a pas voulu se précipiter pour trouver son nouveau pivot. « Nous avons souhaité prendre notre temps dans le recrutement d’un nouvel intérieur, afin de faire le meilleur choix d’un joueur qui viendrait renforcer notre équipe, compléter le gros travail d’Essome sans bouleverser l’équilibre général de l’équipe. »

43 jours que Jonathan Augustin-Fairell avait demandé à être libéré de son contrat pour retourner en Israël. 43 jours que les Dragons évoluaient sans poste 5 étranger, avec le seul Essome Miyem en big man. 43 jours que les Dragons ont exploré de multiples pistes, françaises comme étrangères, pour finalement aboutir à l’arrivée d’Elijah Lufile (2,02 m, 27 ans).

𝐄𝐋𝐈𝐉𝐀𝐇 𝐋𝐔𝐅𝐈𝐋𝐄 𝐄𝐒𝐓 𝐔𝐍 𝐃𝐑𝐀𝐆𝐎𝐍 💪 Elijah Lufile arrive dans le Nord pour renforcer notre secteur intérieur 👊 Joueur agressif et explosif, il ramène avec lui toute sa fougue pour la fin de la saison 🔥

Né à Toronto, avec des origines congolaises, le Canadien arrive en provenance de Balikesir, où il a démarré la saison en seconde division turque (8,9 points à 49% et 7,4 rebonds). Un peu sous-dimensionné, dans le plus pur profil des parfaits pivots de Pro B, cet énorme athlète (près de 130 kilos), excellent rebondeur, a découvert l’Europe l’an dernier sous les couleurs de Kataja, avec qui il a même goûté à la FIBA Europe Cup (14,5 points, 9,8 rebonds et 1,5 passe décisive).

« Elijah est un poste 5 avec un profil adapté à la ProB : très costaud, très mobile et explosif », confirme ainsi le coach Ali Bouziane. « Il est très complémentaire avec Essome dans le style de jeu et dans le profil. Il va nous apporter une réelle fixation dans la raquette, là où notre jeu offensif a pu pêcher par manque de finition. Nous avons beaucoup de shooteurs dans l’équipe et nous avons besoin d’équilibrer notre jeu avec une menace dans la raquette. Elijah va pouvoir nous apporter ça, mais également du rebond offensif, où il tournait la saison dernière à 3.5 par match, c’est vraiment une de ses meilleures qualités. »