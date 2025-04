Yohann Sissoko, dominant en Espoirs, va quitter l’ASVEL pour la NCAA

Yohann Sissoko ne représentera finalement pas l’avenir à l’ASVEL. Après une saison Espoirs ELITE de haute-volée, le prospect quitte le Rhône à l’issue de la saison 2024-2025. L’arrière a décidé de poursuivre sa progression en NCAA, à l’université de Florida Atlantic.

𝐘𝐨𝐡𝐚𝐧𝐧 𝐒𝐢𝐬𝐬𝐨𝐤𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐢𝐭 𝐞𝐧 𝐍𝐂𝐀𝐀 𝐞𝐭 𝐪𝐮𝐢𝐭𝐭𝐞 𝐥’𝐀𝐒𝐕𝐄𝐋 🤯 Auteur d’une excellente saison en Espoirs ELITE, le meneur quitte son club formateur pour tenter sa chance en NCAA à Florida 💨 Sissoko y retrouvera un autre Français, Maxim Logue ❗️ pic.twitter.com/CoAt8uXPZR — GOATOGUY (@goatoguy) April 29, 2025

L’un des meilleurs joueurs Espoirs

Le détenteur des deux plus grosses performances offensives de l’histoire du championnat Espoirs (depuis 2008), avec 45 et 41 points marqués, va donc évoluer de l’autre côté de l’Atlantique pour terminer sa formation. Yohann Sissoko (1,94 m, 18 ans) réalise une 3e saison en Espoirs ELITE de grande qualité en étant le 2e joueur à l’évaluation, le 4e meilleur marqueur (plus de 20 points) et le 3e meilleur passeur (plus de 7 passes décisives).

Intégré au groupe professionnel de l’ASVEL cette saison, Yohann Sissoko a ainsi pu faire une dizaine d’apparitions sous les ordres de Pierric Poupet. Il a notamment profité de la fin de saison d’EuroLeague pour jouer plus de 10 minutes contre Baskonia et Monaco, amenant de l’énergie et de la dureté dans le jeu malgré son jeune âge. Déjà international U18 l’été dernier, le natif de Fontenay-sous-Bois est attendu pour jouer un rôle majeur cet été avec les Bleuets lors de la Coupe du monde U19 à Lausanne.

PROFIL JOUEUR Yohann SISSOKO Poste(s): Arrière Taille: 194 cm Âge: 18 ans (06/05/2006) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs ELITE PTS 20,7 #4 REB 7,1 #11 PD 7,4 #3

Associé à un autre Français en NCAA

En Floride, Yohann Sissoko retrouvera un compatriote, Maxim Logue (2,05 m, 19 ans). L’ancien intérieur du Paris Basketball a choisi cette fac pour son exercice sophomore, après une saison freshman discrète à Oregon State.

Ainsi, ce départ de Yohann Sissoko s’ajoute à ceux d’autres jeunes joueurs ces dernières années à l’ASVEL, comme Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) ou Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans). Sauf que contrairement aux deux autres prospects cités, l’exode vers les championnats étrangers ne fait que s’accroître, avec une lutte de plus de plus difficile pour conserver les pépites françaises dans les clubs LNB.