Guerschon Yabusele conclut son année 2024 de « dingue » par un poster et un nouveau bon match

Tout va bien pour Guerschon Yabusele et les Philadelphie Sixers en cette fin 2024. La franchise de Pennsylvanie a été remporté son dernier match de l’année à Portland (103-125), s’offrant ainsi un 4e succès consécutif (après San Antonio, Boston et Utah.

« C’est une année de dingue pour moi »

Dans l’Oregon, les Sixers se sont rendus la tâche très facile, avec notamment encore un gros match de son pivot star, Joël Embiid (37 points à 12/21 aux tirs). Mais aussi la bonne prestation de Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans), auteur de 16 points à 6/9 aux tirs dont 2/4 à 3-points, avec 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, 1 contre et 2 ballons perdus en 28 minutes de jeu.

L’international français s’est également offert le luxe d’une action d’éclat. Alors que c’est un poster sur Lebron James lors de la finale des Jeux olympiques qui avait remonté sa cote outre-Atlantique, il a fait subir le même sort à Deni Avdija. Sur une contre-attaque, l’ancien joueur du Real Madrid a planté un énorme dunk malgré la contestation de l’ailier des Trail Blazers.

The Dancing Bear. 🧸 🇫🇷 16 POINTS

4 REBONDS

6/9 FG @SIXERS WIN pic.twitter.com/2QKqcisgGO — NBA France (@NBAFRANCE) December 31, 2024

Dans une situation favorable sur le plan individuel pour son retour en NBA, à laquelle « il ne s’attendait pas » confiait-il récemment à la plateforme RG, Guerschon Yabusele se plaît à Philadelphie : « C’est la première fois que je fais vraiment partie d’une équipe en NBA, que je joue vraiment, que j’ai du temps de jeu et que je peux faire des erreurs, apprendre et m’améliorer au match suivant. » Et le natif de Dreux peut également avoir le sourire en regardant le classement. Après un début de saison compliqué, les Sixers remontent petit à petit dans la hiérarchie de la conférence Est, désormais aux portes du top 10 (11e).