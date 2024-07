Un premier test pour les Bleus face à l’Allemagne, sans Nadir Hifi et Jaylen Hoard

L’équipe de France va pouvoir se jauger dans son début de préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024, avec une double confrontation à venir contre l’Allemagne. Les Bleus défient une première fois les champions du monde en titre ce samedi 6 juillet (16h00) devant 18 000 spectateurs à Cologne, avant de les recevoir dès ce lundi 8 juillet à Montpellier.

Des matchs en trompe l’oeil ?

Enthousiasmante face à la Turquie (96-46), l’équipe de France va devoir monter de plusieurs crans face à l’Allemagne. Point crucial de cette préparation, la défense a été au rendez-vous face à une équipe turque privée de ses joueurs NBA (Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Onuralp Bitim, Omer Yurtseven, Alperen Sengun). Face à une équipe allemande qui devrait davantage mettre les Bleus en difficulté, les Tricolores pourront donc tester leur deux chevaux de bataille : la défense et la cohésion.

Mais jouer une équipe du niveau de l’Allemagne, qui figurera qui plus est dans le même groupe que la France aux JO, pourrait également s’apparenter à un jeu de faux-semblant. « On peut presque regretter de les (l’Allemagne) affronter à ce moment, mais on jouera avec les mêmes forces, sur des choses simples, et on continuera d’établir notre identité », a souligné le sélectionneur Vincent Collet à L’Équipe à la veille de la rencontre.

Premiers indices sur la liste avec les absences de Nadir Hifi et Jaylen Hoard ?

À deux jours de l’annonce de la liste pour les JO, en préambule du second match face aux Allemands, la rencontre de ce samedi sera donc la dernière occasion de bousculer l’ordre établi. Car le sélectionneur Vincent Collet a déjà indiqué avoir « presque l’équipe dans [sa] tête » après la victoire contre la Turquie. On connaît peut-être néanmoins les premiers contours de cette future liste de 12 joueurs pour les Jeux olympiques, avec les absences de Nadir Hifi et Jaylen Hoard face à l’Allemagne. Le sélectionneur a indiqué dans L’Équipe que les deux non retenus pour cette rencontre seront « probablement » hors du groupe final. Transparent lors du premier match, Evan Fournier ne jouera lui « pas sa place » sur la rencontre face à l’Allemagne.

Le match entre la France et l’Allemagne sera retransmis sur La Chaîne L’Équipe à 16 h.