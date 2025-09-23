Recherche
EuroLeague

Un vice-champion d’Europe pour remplacer Jaiteh à Dubaï

EuroLeague - Le Dubaï Basketball Club, privé de Mam Jaiteh après son opération du tendon d’Achille, est en passe d’engager l’intérieur turc Sertaç Şanlı, double champion d’EuroLeague.
00h00
Peu utilisé à l’EuroBasket, Sertac Sanli pourrait remplacer Mam’ Jaiteh à Dubaï

Crédit photo : Lilian Bordron

Victime d’une rupture du tendon d’Achille qui l’a contraint à passer sur la table d’opération, Mouhammadou Jaiteh va manquer une grande partie de la saison avec le Dubaï Basketball Club. Pour compenser l’absence de l’international français, la formation émiratie s’apprête à recruter Sertac Sanli (2,12 m, 34 ans), selon le journaliste grec Sotiris Vetakis.

Un renfort d’expérience pour Dubaï

Le pivot turc, vainqueur de l’EuroLeague en 2021 avec l’Anadolu Efes Istanbul et en 2025 avec le Fenerbahçe, possède une solide expérience au plus haut niveau européen. Passé par l’Espagne avec le FC Barcelone (vainqueur de la Liga en 2023), il a également glané quatre trophées nationaux en Turquie et une médaille d’argent avec sa sélection lors de l’EuroBasket 2025. En rotation d’Alperen Sengun, cet intérieur shooteur n’a cependant que très peu joué à Riga.

La saison passée, Şanlı a participé à 33 rencontres d’EuroLeague avec Fenerbahçe, cumulant 5,5 points et 2,4 rebonds en moyenne, avec du temps de jeu lors du Final Four d’Abou Dabi remporté par les Stambouliotes. Son arrivée à Dubaï viendrait combler le vide laissé par Mam Jaiteh et offrir au club débutant en EuroLeague une option fiable et expérimentée dans la raquette.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

derniermot
C'est vrai que ça manquait de joueur à Dubai en 13e pivot
Peu utilisé à l'EuroBasket, Sertac Sanli pourrait remplacer Mam' Jaiteh à Dubaï
