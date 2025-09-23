Un vice-champion d’Europe pour remplacer Jaiteh à Dubaï

Victime d’une rupture du tendon d’Achille qui l’a contraint à passer sur la table d’opération, Mouhammadou Jaiteh va manquer une grande partie de la saison avec le Dubaï Basketball Club. Pour compenser l’absence de l’international français, la formation émiratie s’apprête à recruter Sertac Sanli (2,12 m, 34 ans), selon le journaliste grec Sotiris Vetakis.

Ο coach Γιάννης Σφαιρόπουλος, μία εβδομάδα πριν από το τζάμπολ της EuroLeague, live στη Strong Side για την νέα σεζόν, τον Ερυθρό Αστέρα και όλα τα θέματα του μπάσκετ… Στο β’ μέρος της εκπομπής ειδήσεις, παρασκήνια και Q&A#Euroleague #olympiacosbc #paobc… — Sh⭕t Vetakis (@TheShot71) September 22, 2025

Un renfort d’expérience pour Dubaï

Le pivot turc, vainqueur de l’EuroLeague en 2021 avec l’Anadolu Efes Istanbul et en 2025 avec le Fenerbahçe, possède une solide expérience au plus haut niveau européen. Passé par l’Espagne avec le FC Barcelone (vainqueur de la Liga en 2023), il a également glané quatre trophées nationaux en Turquie et une médaille d’argent avec sa sélection lors de l’EuroBasket 2025. En rotation d’Alperen Sengun, cet intérieur shooteur n’a cependant que très peu joué à Riga.

La saison passée, Şanlı a participé à 33 rencontres d’EuroLeague avec Fenerbahçe, cumulant 5,5 points et 2,4 rebonds en moyenne, avec du temps de jeu lors du Final Four d’Abou Dabi remporté par les Stambouliotes. Son arrivée à Dubaï viendrait combler le vide laissé par Mam Jaiteh et offrir au club débutant en EuroLeague une option fiable et expérimentée dans la raquette.