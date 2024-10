Une ADA Blois historique continue son sans-faute, Boulazac s’offre Orléans

117 points marqués par une équipe, voilà un chiffre digne de la NBA. C’est pourtant en seulement 40 minutes et non 48 que l’ADA Blois a atteint ce total ce samedi 12 octobre, à domicile contre le promu Caen. Le club du Loir-et-Cher a ainsi battu son propre record de points inscrits en LNB, tout comme celui de l’évaluation collective, tout simplement magistrale (164). Il faut dire qu’avec 70% de réussite à 2-points, 45,5% à 3-points ou encore 37 passes décisives réussies, l’attaque blésoise a été au rendez-vous. Tous les joueurs de l’ADA se sont régalés, dont Lucas Ugolin (22 points) qui confirme son « talent fou dans le scoring », ou encore le médaillé olympique Timothé Vergiat (16 points, 7 passes décisives). Le tout devant une salle du Jeu de Paume qui a battu son record d’affluence de la saison. Avec 6 victoires en 6 matchs, l’ADA montre un peu plus qu’ils sont les favoris pour un retour dans l’élite.

Les promus normands n’ont pas existé, et ce alors qu’ils sortaient de deux bonnes victoires, contre Aix-Maurienne et Hyères-Toulon. Ils n’ont rien pu faire pour stopper le festival offensif adverse. « L’ADA a été très forte et très adroite, mais on lui a facilité les choses. Je suis vraiment furieux après notre attitude en deuxième mi-temps qui a été très mauvaise : on n’y était pas et on a abandonné… Et ça, c’est honteux ! » a lâché le coach Stéphane Eberlin en fin de match à Ouest-France.

🆕 Soirée des records en LNB pour @ADABloisBasket 🚨 1️⃣1️⃣7️⃣ points face à Caen et 1️⃣6️⃣4️⃣ d’évaluation collective 😱🙌 Les anciens records dataient de 2020-21 avec 113 points et 142 d’évaluation face à Evreux ! pic.twitter.com/G1nFmH9C88 — PROB (@PROB_officiel) October 12, 2024

Boulazac confirme sa bonne forme face à Orléans (85-78)



L’autre match de la soirée était un choc entre les 3e et 4e de la dernière saison régulière. Et comme ce fut le cas lors de leurs deux rencontres en 2023/24, c’est bien Boulazac qui l’a emporté face à Orléans. Pourtant, les derniers finalistes de Pro B ont été menés pendant tout le match, surpris par l’intensité des joueurs de l’OLB. Ces derniers semblaient en mesure de réussir un gros résultat en menant de 6 points à l’entame du dernier quart-temps. Mais finalement, ils ont subi la pression boulazacoise. Notamment dans la raquette, en perdant largement la bataille des rebonds, 41 à 18. On peut aussi compter le match quasiment parfait de l’intérieur vétéran Osman Krubally (20 points à 8/9 aux tirs et 6 rebonds).

« La victoire a mis du temps à se dessiner, face à une équipe d’Orléans avec de fortes intentions dans l’agressivité et le combat. Il faut saluer le courage des gars. Le match était mal embarqué… On n’a pas encore une stabilité de tous les instants. Avec le retour d’Angelo Warner, il y a un équilibre et une efficacité à trouver » analysait le coach de Boulazac Alexandre Ménard auprès de Sud-Ouest. Avec 5 victoires pour 1 seule défaite, le BBD est deuxième de Pro B derrière Blois.