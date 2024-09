Une « attaque sclérosée » en deuxième mi-temps, et des regrets pour la SIG

Huit jours après avoir battu Chalon-sur-Saône au buzzer, la SIG Strasbourg a mordu la poussière pour la première fois de la saison (65-77 à Monaco). Rien d’infamant toutefois puisque la défaite à Gaston-Médecin est pratiquement cochée sur le tableau de marche dès la sortie du calendrier, mais les hommes de Laurent Vila vont pouvoir regagner l’Alsace dans la nuit avec quelques regrets en soute.

Longtemps dans le coup, en tutoyant même les 10 points d’avance au crépuscule de la première période, les Strasbourgeois ont manqué le coche au retour des vestiaires, affichant un vrai déficit de qualité offensive face à l’intensité physique de la Roca Team. En conférence de presse, Brice Dessert et le coach Laurent Vila ont ainsi évoqué une vraie opportunité manquée.

Brice Dessert : « C’est une déception car on est au coude à coude avec eux tout le match. On fait une très bonne première mi-temps, ils ont élevé leur niveau après la pause, ils ont été plus durs, plus focus. On était vraiment dedans mais on rate des choses faciles à la fin. C’est dur… Je pense que Monaco ne s’attendait pas à jouer un match aussi accroché avec nous. Après, on a aussi manqué de lucidité à la fin. Je ne saurais comment l’expliquer, si c’était la fatigue ou autre. »

Laurent Vila : « On peut être frustrés de ce match. Notre entame est solide mais Monaco a durci le jeu en seconde mi-temps. Face à leur forte défense, on a joué par cycle, en trouvant rarement des solutions. On perd 10 ballons après la pause, on joue avec moins de confiance, on rate des lancers-francs (10/21), des tirs ouverts. Il y avait un sentiment de fébrilité qui fait qu’on ne peut rivaliser jusqu’au bout avec Monaco. Bien sûr que c’est frustrant car il y avait une opportunité : il aurait fallu aller la chercher avec plus de sérénité, de dureté et d’adresse. Notre attaque était sclérosée en seconde mi-temps, c’était difficile de trouver des tirs et c’est ce qui m’ennuie aujourd’hui. Mais je sais qu’on progressera. On n’avait jamais affronté une équipe qui durcit autant le jeu, qui fait aussi peu d’erreurs défensives, et qui oblige à chercher plus de solutions collectives. Ils nous ont contraints de jouer un jeu qu’on n’avait pas encore eu à développer. Dans ce contexte, c’est forcément difficile de débloquer des situations. »

Propos recueillis à Monaco,