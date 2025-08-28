Recherche
Présaison

Une bonne répétition pour l’Élan Béarnais face à une NM1, avant le test à Limoges

Présaison - Pour son deuxième match de préparation, l’Élan Béarnais s'est imposé sur le score de 73 à 50 face à l'Union Tarbes Lourdes, pensionnaire de NM1. Une bonne répétition pour les hommes de Mickaël Hay avant un prochain match samedi face à l'ennemi de toujours, le Limoges CSP.
Une bonne répétition pour l’Élan Béarnais face à une NM1, avant le test à Limoges
Crédit photo : Bastien Lamarche

Devant 600 spectateurs, l’Élan Béarnais a assuré le spectacle en dominant largement les voisins de l’Union Tarbes Lourdes mercredi 27 août (73-50). Dans une salle Bruno-Tarricq bien remplie, les Palois ont rapidement pris la mesure de leurs adversaires. Accrochés en début de rencontre, les hommes de Mickaël Hay ont ensuite mis un coup d’accélérateur pour se mettre définitivement à l’abri d’un retour des bigourdans.

Un bon test avec d’affronter Limoges

Sous l’impulsion d’un François Wibaut toujours aussi impactant depuis le début de la préparation (16 points à 6/10 aux tirs dont un joli 2/4 à 3- points et 6 rebonds), l’Élan Béarnais a pris le large dès la fin du premier quart-temps (29-14). Un écart qui n’a cessé de grandir au fur et à mesure de la rencontre. Comme son jeune coéquipier, Fabio Milanese (10 points à 4/9 aux tirs et 3 rebonds) s’est lui aussi distingué dans cette partie. Rentrés aux vestiaires avec 16 longueurs d’avance (43-27, 20′), les Béarnais ont récité leur basket en deuxième mi-temps, ne laissant aucune chance à l’Union Tarbes Lourdes de recoller.

Sans pression, l’Élan Béarnais a travaillé ses gammes. Après 30 minutes de jeu et dans une chaleur étouffante, Tarbes Lourdes accusait un retard de 26 points (66-40). Victoire finale de l’EBPLO sur le score fleuve de 73 à 50. Une rencontre qui a été interrompue à 4 minutes du terme pour préserver les joueurs, en raison de multiples glissades sur le parquet. 

Le prochain test prévu samedi 30 août face à Limoges tentera de confirmer la montée en puissance de l’EBPLO.

Les statistiques de la rencontre

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
