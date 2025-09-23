Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Une championne de France part en Israël

Championne de France 2024 avec Villeneuve d’Ascq, un an après avoir décroché l’EuroBasket avec la Belgique, Bethy Mununga s’est engagée pour la saison 2025-2026 avec Maccabi Haïfa, en première division israélienne.
|
00h00
Résumé
Écouter
Une championne de France part en Israël

Bethy Mununga a signé en Israël

Crédit photo : FIBA

Bethy Mununga (1,83 m, 28 ans) démarre un nouveau challenge. Celle qui a pris part au titre de champion de France de Villeneuve d’Ascq en 2024 dans un rôle de l’ombre essentiel (3 points et 3,6 rebonds de moyenne en championnat) vient de signer pour la saison 2025-2026 avec Maccabi Haïfa, en première division israélienne. L’intérieure belgo-congolaise s’est bien exprimée individuellement la saison dernière en Espagne, avec Araski, où elle a terminé meilleure rebondeuse de Liga Femenina Endesa (10,1 points et 10,1 rebonds de moyenne).

Une carrière déjà riche en trophées

Passée par le centre universitaire de South Florida jusqu’en 2022, Mununga a déjà construit un beau palmarès. Avec la Belgique, elle a participé aux Jeux olympiques de Paris en 2024 (demi-finaliste) et a remporté l’EuroBasket 2023, marquant l’histoire des Belgian Cats.

Désormais, elle vivra une nouvelle expérience à Maccabi Haïfa, qui compte sur son impact physique et son sens du rebond pour franchir un cap.

Un enchaînement de réussites

Avec en deux ans un titre continental avec sa sélection puis un sacre national en France, Bethy Mununga continue d’accumuler les lignes de gloire. Son arrivée en Israël marque une nouvelle étape dans une trajectoire qui reste à suivre de près, tant en club qu’avec les Belgian Cats.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Israël
Israël
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
joraberanto
Bethy Mununga a même remporté 2 EuroBasket Women avec la Belgique.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Murcie va affronter Chalon en finale du groupe 3 du tour préliminaire de la BCL
Basketball Champions League
00h00Sans surprise, Chalon affrontera Murcie pour une place en BCL
Jonathan Cissé ne s'est pas imposé à Fos
À l’étranger
00h00Après son passage raté à Fos, Jonathan Cissé rebondit en Croatie
Bethy Mununga a signé en Israël
À l’étranger
00h00Une championne de France part en Israël
Jean-Philippe Dally va manquer le début de saison de Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin rassuré : Dally arrêté seulement 3 à 5 semaines
Basket fauteuil
00h00Club labellisé « inclusif », l’Élan Béarnais Pau Nord-Est lance sa section handi-basket
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
La Betclic ELITE, qui a entamé sa saison avec la SuperCoupe 2025 à Roland Garros, est-elle toujours sur le podium des ligues nationales
Betclic ELITE
00h00La Betclic ÉLITE rétrogradée au 4e rang par EuroHoops derrière la ligue grecque
Abdoulaye Ndoye rejoint la SIG Strasbourg
Betclic ELITE
00h00Abdoulaye Ndoye, un dernier renfort d’expérience pour la SIG Strasbourg
Mouhammadou Jaiteh, quelques jours avant de se blesser, avec l'équipe de France à Katowice
EuroLeague
00h00Gravement blessé avec Dubaï, Mouhammadou Jaiteh a été opéré avec succès
L'équipe de France 2013 championne d'Europe a été réunie à Pau en août 2023 pour fêter les 10 ans du titre de champion d'Europe
Équipe de France
00h00Il y a 12 ans, l’équipe de France montait sur le toit de l’Europe
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
1 / 0