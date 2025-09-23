Une championne de France part en Israël

Bethy Mununga (1,83 m, 28 ans) démarre un nouveau challenge. Celle qui a pris part au titre de champion de France de Villeneuve d’Ascq en 2024 dans un rôle de l’ombre essentiel (3 points et 3,6 rebonds de moyenne en championnat) vient de signer pour la saison 2025-2026 avec Maccabi Haïfa, en première division israélienne. L’intérieure belgo-congolaise s’est bien exprimée individuellement la saison dernière en Espagne, avec Araski, où elle a terminé meilleure rebondeuse de Liga Femenina Endesa (10,1 points et 10,1 rebonds de moyenne).

Une carrière déjà riche en trophées

Passée par le centre universitaire de South Florida jusqu’en 2022, Mununga a déjà construit un beau palmarès. Avec la Belgique, elle a participé aux Jeux olympiques de Paris en 2024 (demi-finaliste) et a remporté l’EuroBasket 2023, marquant l’histoire des Belgian Cats.

Désormais, elle vivra une nouvelle expérience à Maccabi Haïfa, qui compte sur son impact physique et son sens du rebond pour franchir un cap.

Un enchaînement de réussites

Avec en deux ans un titre continental avec sa sélection puis un sacre national en France, Bethy Mununga continue d’accumuler les lignes de gloire. Son arrivée en Israël marque une nouvelle étape dans une trajectoire qui reste à suivre de près, tant en club qu’avec les Belgian Cats.