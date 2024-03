Une priorité pour Paul Lacombe : prolonger à la SIG Strasbourg

Joueur le plus capé de l’histoire de la SIG Strasbourg avec 345 matchs à son compteur personnel (2013/17, puis depuis 2022), Paul Lacombe (1,95 m, 33 ans) a visiblement l’intention de porter son record vers des sphères encore plus élevées.

« Je ne suis pas un mercenaire » Paul Lacombe, dans les DNA

Alors que son niveau de jeu actuel (voir ci-dessous) pourrait lui permettre d’ambitionner plus qu’un club incertain sur son avenir européen (sans playoffs, pas de Coupe d’Europe…), le Lyonnais ne s’imagine pourtant pas ailleurs qu’à la SIG à la rentrée, lui qui arrive en fin de contrat. C’est ce qu’il a confié aux Dernières Nouvelles d’Alsace dans un entretien publié ce jour.

« Je suis à un moment dans ma carrière où les années comptent et je veux être en adéquation avec ce que je peux valoir. Le plus important, à mes yeux, c’est d’être d’accord avec les vues d’un club. Je ne suis pas un mercenaire. Ma priorité, c’est de rester à la SIG. Avec ma famille, on est ultra-bien ici, c’est ma deuxième maison. Il y a l’envie, mais il ne peut y avoir de certitude. Si un club me contacte pour un projet qui ne se refuse pas, sur plusieurs saisons, qu’est-ce que je lui répondrai ? Il y a toujours eu des considérations sportives qui étaient prioritaires jusqu’à présent, avec des étapes à chaque fois. Mais je ne peux être sûr de rien pour la suite. »