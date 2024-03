Une très lourde amende mais pas de suspension pour Rudy Gobert

Pour avoir insinué par un geste de la main que l’arbitre Scott Foster était acheté, tout en suggérant ensuite l’influence des paris sportifs sur la NBA dans ses propos d’après-match, Rudy Gobert a été frappé très durement au portefeuille. Le pivot de Minnesota a écopé de 100 000 dollars d’amende de la part de la NBA, qui a dénoncé « un geste inapproprié et non professionnel. »

« Je suis persuadé que ma réaction est juste », avait déclaré Rudy Gobert après coup, lui qui avait logiquement écopé d’une technique à 27 secondes du buzzer final. « Mais ce n’était pas le moment de réagir comme ça. J’ai coûté la victoire à mon équipe. C’est mal, c’était une réaction immature. Tout le monde fait des erreurs, j’ai fait un airball sur un dunk. Mais parfois, c’est plus que des erreurs. Tout le monde en NBA sait que les choses doivent s’améliorer. Je serai encore le méchant qui dira la vérité. Encore une fois, j’accepterai l’amende. Mais je pense que ça fait du mal à notre sport. Je sais que les paris prennent de plus en plus de place, et il ne faudrait pas que ce soit le cas. »

🗣️ « La réaction inacceptable » de Rudy Gobert. ❌ Expulsé à 27 secondes de la fin pour avoir suggéré que l’arbitre était acheté, il a coûté le match aux Wolves. 💰 Le pivot suggère l’influence des paris sportifs en #NBA. 🇺🇸 https://t.co/cV3AwRWCVQ pic.twitter.com/kc0lDMJA2U — BeBasket (@Be_BasketFr) March 9, 2024

Vu que ce n’est pas la première fois que l’international français critique les officiels de l’Association, sa pénalité financière a été majorée par rapport à la dernière fois. En mars 2023, il s’était vu sanctionner de 25 000 dollars d’amende après avoir sous-entendu que les arbitres avaient essayé de faire gagner Phoenix. « On a bien compris qu’on n’était pas le plus gros des marchés. Je pense que vous voulez voir Kevin Durant, Steph Curry et LeBron James en playoffs. »

Toutefois, Rudy Gobert n’a pas été suspendu. Un moindre mal pour les Wolves, qui ont perdu leur place de leader à l’Ouest, alors que Karl-Anthony Towns est sur la touche en raison d’une blessure au genou.