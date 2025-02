Valériane Ayayi : « +101, je ne pensais pas que c’était possible d’avoir un tel écart au niveau international »

Valériane Ayayi : « Le travail est fait, la qualification est assurée ! Je suis fière de l’équipe car ce n’était pas simple de garder une telle intensité pendant 40 minutes. Ça fait partie des valeurs que le staff essaye de nous inculquer : ne jamais lâcher, toujours être dans l’engagement. On répond positivement et c’est satisfaisant.

L’écart record ? Honnêtement, je ne connaissais pas le record et je ne pensais pas que c’était possible d’avoir un tel écart au niveau international. C’est aussi ça les fenêtres quand on tombe face à des équipes beaucoup moins fortes… C’est toujours une fierté de faire partie de l’histoire de l’équipe de France mais je ne pense pas non plus que ce sera un record dont on se souviendra. Bon courage quand même à celles qui voudront le battre !



Le match ? Tout le monde a participé à la fête, c’était important. J’ai aimé ce côté partage. On a aussi perdu quelques ballons, commis des erreurs face aux différentes défenses irlandaises. C’est bien aussi car ça va nous permettre de continuer à travailler en vue du deuxième match. À nous de corriger ça pour revenir plus fortes.

Janelle Salaün : « Nous sommes restées super sérieuses. Peu importe les joueuses sur le terrain, on a toutes appliqué le plan de jeu. On a montré un beau visage. Peu importe les filles qui viennent ou celles qui ne sont pas là, on réussit à garder la même intensité. L’objectif était de travailler en vue de l’EuroBasket, on se projette sur cette compétition. On a répété les gammes des deux côtés du terrain. On a fait du bon boulot ! On a joué le jeu du début jusqu’à la fin, c’était un match sérieux et l’écart représente notre travail. Je ne savais pas que c’était un record mais c’est super. »

Marième Badiane : « L’objectif était de travailler sur nous, de prendre confiance, de confirmer notre identité : l’agressivité en défense et l’intensité sur le match. C’est ce qu’on a montré. Face à Israël, on va jouer pour nous, pour continuer de bosser. On a très peu de temps et autant l’utiliser pour trouver des repères et aussi pour envoyer des messages aux autres équipes.

L’écart record ? Ce n’était pas l’objectif en démarrant le match. Ça reste anecdotique mais on pourra dire qu’on a coché la case des +100 points dans un match.

Propos recueillis à Chalon-sur-Saône,