Valériane Ayayi et Janelle Salaün brillent en EuroLeague pour boucler la saison régulière

En cette dernière semaine de janvier, avait lieu la dernière journée de la seconde phase de groupes de l’EuroLeague Féminine. La Française Janelle Salaün a grandement contribué à la victoire de Schio contre Bourges, assurant la place du club italien au Final Six. Tandis que sa compère internationale Valériane Ayayi a permis avec l’USK Prague de s’imposer contre Saragosse, et se diriger vers son ancienne équipe Basket Landes en quart de finale du play-in.

La victoire de Schio face à Bourges est en grande partie due à sa joueuse française, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) Deuxième meilleure marqueuse du club de la province de Vicence, la Tricolore a égalé sa deuxième marque de la saison en EuroLeague avec 19 points (6/11 aux tir dont 3/5 à 3-points et 4/5 aux lancers francs). Que ce soit derrière l’arc ou en fade away mi-distance, la sœur de Tidjane Salaün a écoeuré la défense de Bourges. Elle a également attrapé 8 rebonds et délivré une passe décisive pour 18 d’évaluation, avec pour seul bémol ses 4 ballons permis.

Grâce à son match de haut vol, les Italiennes de Schio sont reparties du Prado de Bourges avec la victoire (72-84). Une victoire cruciale qui leur permet d’intégrer assurément le Top 6 de la compétition.

Janelle Salaun went off in @familaschio ’s crucial win over Bourges, securing a spot in the #EuroLeagueWomen Final Six! 😤 pic.twitter.com/Z0HDQFShEq

L’USK Prague devait s’imposer d’au moins cinq points face à Saragosse pour obtenir le meilleur classement possible dans le groupe F. Une mission accomplie grâce à une excellente performance de Valériane Ayayi (1,86 m, 30 ans).

A huge double double for the French talent to lead @ZVVZUSKPRAHA to the home W ⚡️ #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/z4E0La0kCN

Avec un double-double à son actif, la capitaine des Bleues a porté les siennes avec 19 points (5/13 aux tir dont 1/6 à 3-points et un parfait 8/8 aux lancers francs), tout en captant 12 rebonds et en délivrant 4 passes décisives pour terminer à 26 d’évaluation. Avec sa prestation individuelle, elle figure dans la liste des meilleures performances de la semaine. Valériane Ayayi pourrait donc être élue joueuse de la semaine en EuroLeague pour la dernière journée de la saison régulière.

Who did it best during the last week of action in the Second Round? 🔥

🗳 VOTE here for your #EuroLeagueWomen Player of the Week from Gameday 12! 🔽

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) January 29, 2025