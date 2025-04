Valériane Ayayi et Prague dans le dernier carré de l’EuroLeague pour la 4e année de suite !

Entre l’expérimentée Valériane Ayayi et la jeune Janelle Salaün, c’est l’équipe de la plus capée en équipe de France, l’USK Prague, qui est sorti vainqueur de son quart de finale du Final Six de l’EuroLeague contre Schio (72-79). Ainsi, pour la 4e édition consécutive, le club tchèque, dont le seul titre européen remonte à 2015, est assuré de finir parmi les quatre dernières équipes de la saison en EuroLeague.

A TRUE BATTLE ⚔️@ZVVZUSKPRAHA survive Schio's comeback and secure their spot in the #EuroLeagueWomen Semi-Finals for the 4th season in a row 🥵

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 9, 2025