Vassilis Spanoulis : « Lorsque nous sommes patients, nous sommes une très bonne équipe »

À l’occasion de la 15e journée de l’EuroLeague, l’AS Monaco a peut-être signé sa victoire référence de la saison. En déplacement sur le parquet de Fenerbahçe, le club de la Principauté a donné une leçon de collectif à la formation stambouliote. Avec un Mike James qui a délivré son record de points de la saison, l’ASM a ainsi décroché un large succès en Turquie ce jeudi 12 décembre (69-99).

Davantage de temps pour Mike James sur les possessions

Son entraîneur Vassilis Spanoulis, qui ne cesse d’évoquer sa nouvelle philosophie de jeu, davantage tournée vers le collectif que son prédécesseur Sasa Obradovic, a en tout cas apprécié la sortie des siens.

« Nous voulions passer le ballon, partager le ballon, jouer ensemble et nous avons fait preuve de patience », disait-il quelques minutes après le buzzer final au micro de l’EuroLeague. « Nous avons toujours essayé de trouver la meilleure solution. Nous ne sommes pas pressés, et lorsque nous sommes patients, nous sommes une très bonne équipe en attaque car nous avons les bons joueurs. »

Sa star Mike James a appuyé les propos de son technicien : « Nous voulions jouer avec rythme et faire circuler le ballon ». Depuis qu’il évolue sous les ordres de Vassilis Spanoulis, le natif de l’Oregon apprécie également disposer de plus de temps sur les possessions : « Je pense que je reçois le ballon plus tôt maintenant, j’ai l’occasion de faire circuler le ballon et plus de secondes à la fin de la possession ». Cela s’est traduit par son meilleur match offensif de la saison, avec 21 points marqués. Élu MVP de la saison régulière de l’EuroLeague la saison dernière, Mike James est davantage discret cette saison (13,8 points par match à 40% aux tirs, contre 17,9 points de moyenne lors du dernier exercice).

En tout cas, ce succès doit faire d’autant plus plaisir à Monaco que le Fener avait privé le club monégasque du Final Four en 2023-2024, au terme d’un match 5 en quart de finale des playoffs. L’objectif pour l’ASM sera désormais d’enchaîner en EuroLeague, ce qu’elle n’a que trop rarement réussi à faire cette saison (3 victoires de suite maximum, avec Baskonia, l’ASVEL et le Panathinaïkos fin novembre).