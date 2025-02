Vassilis Spanoulis veut ramener la Leaders Cup à Monaco : « C’est le moment de prendre le trophée »

Voilà sept ans que l’AS Monaco n’a plus remporté la Leaders Cup. Après l’avoir remporté à Disney en 2016, 2017 et 2018, la Roca Team n’était pas qualifiée en 2019, a perdu lors d’une demi-finale épique contre Dijon en 2020, a sombré pour le retour de la compétition à Saint-Chamond en quarts de finale en 2023 avant d’échouer un an plus tard en 2024 face au futur vainqueur, Paris, en demi-finales.

Coach de l’AS Monaco depuis le mois de novembre 2024, Vassilis Spanoulis veut ramener ce trophée en principauté. C’est l’occasion pour lui et son groupe de rafler un premier titre cette saison.

« C’est le moment de le prendre (le trophée), a-t-il lancé, souriant, ce jeudi à la veille du quart de finale contre la JL Bourg. C’est pourquoi nous sommes ici. On chasse tous les trophées : c’est la culture ici à Monaco. Je suis content maintenant qu’on ait tout le monde dans l’équipe, c’est peut-être la première fois depuis que je suis ici. J’attends que chacun donne 100% de soit même, que l’on soit humble, que l’on donne tout ce qu’on peut pour faire notre boulot. »

Par le passé, l’AS Monaco a souvent fait preuve de suffisance lors d’échéances nationales, comme pour la Leaders Cup 2023. C’est pourquoi, le technicien grec estime que la clé sera « la motivation » de ses troupes ce week-end à Caen.

« Cela fait cinq ans que le club n’a pas remporté ce trophée. Si tu n’as pas faim de titre, pourquoi devrait-on parler de basket, de tactique ? A quel point tu veux quelque chose ? On va montrer si on le veut ou pas. »

L’AS Monaco n’a pas hérité du tirage le plus facile pour ses quarts de finale. Car son adversaire, la JL Bourg, est une équipe de qualité.

« C’est une très bonne équipe avec le sélectionneur de l’équipe de France. Mais je m’intéresse surtout à mon équipe, savoir si on sera en bonne santé et surtout si on sera prêt mentalement. On a des joueurs d’expérience et ils savent ce qu’il faut dans ce genre de match. »

Entre-deux à 18h30 au Palais des Sports de Caen-la-Mer.

A Caen,