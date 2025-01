Vichy enfin libéré à l’extérieur, Nantes respire un grand coup, Champagne Basket aussi

Alors que les ténors de la Pro B (Blois, Boulazac ou encore Roanne) joueront plus tard dans le week-end, la 19e journée de championnat a débuté ce vendredi 10 janvier par des affrontements du bas de tableau. Pour cette fois, Nantes et Champagne Basket sont les grands vainqueurs de la soirée.

Les gros matchs de Nantes et Champagne Basket

S’enfonçant dans la zone rouge fin 2024 malgré l’arrivée sur le banc de Rémy Valin, le Nantes Basket Hermine a parfaitement débuté son opération maintien en 2025. Malgré l’énorme match de son axe 1-5, Kyle Riddley (26 points à 12/19 aux tirs) et Ibrahim Haidara (24 points à 9/12), le club de Loire-Atlantique a dû attendre le dernier quart-temps, après s’être relâché dans le 3e (un 0-14 encaissé), pour se défaire de Denain (97-92).

Le dernier bourreau de Nantes, Champagne Basket, a lui aussi profité de cette 19e journée pour s’imposer et prendre ses distances avec la zone rouge. Sur le parquet d’Antibes, le club marnais a empoché une probante 7e victoire cette saison, grâce notamment à son adresse extérieure (10/20 à 3-points contre 4/27 pour les Sharks).

La 10e fut la bonne pour Vichy

Des excellentes opérations pour Nantes et Champagne Basket que jalousent Évreux et Hyères-Toulon. Malgré un gros retour en début de dernier quart-temps (-5), le club normand n’a pas réussi à faire totalement vaciller le SCABB, qui s’impose finalement de +19. Quant au HTV, il est devenu la première équipe à s’incliner dans son antre face à Vichy. Fanny jusqu’ici à l’extérieur cette saison (9 défaites d’affilées), la Jeanne d’Arc a enfin ouvert son compteur, en s’imposant après prolongation au palais des sports de Toulon (87-98, a.p.).

Défait plus tôt dans la semaine par le Paris Basketball en Coupe de France, l’Élan Béarnais a bien tourné la page en Savoie. Le club palois a décroché un gros succès en prolongation à Aix-Maurienne, dans le sillage d’un adroit Bastien Pinault (25 points dont 6/9 à 3-points) et d’un Kevin Marsillon-Noleo complet (19 points et 12 rebonds pour 27 d’évaluation)

Les équipes en forme, Caen et Rouen, stoppées dans leur élan

Dans le reste des résultats, Caen ne démarre pas 2025 aussi bien qu’il a terminé 2024, s’inclinant à domicile contre l’Alliance Sport Alsace (69-75). Tout comme Rouen, dont la série victorieuse s’arrête à 7, après la venue d’une équipe d’Orléans (89-91) à l’énorme réussite extérieure (20/44 à 3-points).