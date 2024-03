Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly dans le top 15 de toutes les catégories statistiques chez les rookies

La saison régulière de NBA touche à sa fin. Il ne reste plus qu’une dizaine de matchs pour chaque équipe. Mais pour certains rares cas comme Bilal Coulibaly (2,03 m, 19 ans), la saison est déjà terminée. La saison du rookie français a pris fin prématurément à cause d’une fracture au poignet contractée le 17 mars. L’heure du bilan est donc déjà possible dans son cas. Pour sa première année dans la grande ligue américaine, le n°7 de la dernière draft aura compilé 8,4 points à 43,5% de réussite aux tirs (dont 34,6% à 3-points), 4,1 rebonds, 1,7 passe décisive, 0,9 interception et 0,8 contre en 27 minutes de moyenne avec les Wizards. Quand on compare ses statistiques aux autres rookies, une qualité ressort : sa polyvalence.

Dans l’élite des rookies

Le natif de Saint-Cloud a surtout brillé par ses capacités défensives cette saison. C’est d’ailleurs ce qu’ont loué en priorité ses coéquipiers quand ils ont livré leurs impressions sur la saison de leur rookie. Mais il a aussi montré qu’il était un joueur complet capable d’à peu près tout faire sur un terrain. Il fait partie d’un groupe restreint de rookies dans ce cas-là. Sur les 98 rookies qui ont foulé les parquets de NBA cette saison, ils sont 6 à être, comme lui, dans le top 15 des cinq principales catégories statistiques brutes (points, rebonds, passes décisives, interceptions, contres) :

Victor Wembanyama

Chet Holmgren

Brandon Miller

Ausar Thompson

Amen Thompson

Bilal Coulibaly

Un classement qui suit à peu près celui de la Draft, mis à part que le n°2 Scoot Henderson a été remplacé par le n°1 de l’année dernière, Chet Holmgren. Chez les rookies, Coulibaly est 15e aux points, 12e aux rebonds, 15e aux passes décisives, 8e aux interceptions et 10e aux contres. Il a été très régulier dans ses performances cette saison. Il a coché toutes les cases, sans être très haut dans l’une d’entre elles.

« C’était notre rêve d’être en NBA ensemble »

Son ancien coéquipier aux Metropolitans 92 Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans) boxe lui dans une autre catégorie. Ce dernier est en tête de quatre de ces catégories (20,7 points, 10,4 rebonds, 1,3 interception, 3,4 contres), et est cinquième dans la dernière (3,5 passes décisives). C’est lui qui devrait repartir avec le trophée de Rookie de l’année, sans trop de suspense. Les deux anciens protégés de Vincent Collet ont donc réussi leur première saison en NBA, même si celle de “Wemby” n’est pas encore terminée. Ils ont même eu l’opportunité de partager le même maillot au Rising Stars Challenge du All-Star Week-end. Un avant-goût des Jeux Olympiques cet été ? Quelques semaines avant cette parenthèse, à l’occasion de leur première confrontation en NBA, ils avaient pris le temps de prendre du recul et d’apprécier de se retrouver là, des années après leur rencontre en sélection départementale des U13 :