Victor Wembanyama et les Spurs enchainent une 11e défaite de rang à Golden State

En progrès, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama se sont toutefois inclinés pour la onzième fois de suite contre les Golden State Warriors (118-112). Les Texans, de retour à une possession dans les dernières secondes du match, y étaient presque....

Doucement mais sûrement, les Spurs sont sur le chemin de la rédemption. Battus pour la onzième fois de suite, San Antonio a, cette fois, dû rendre les armes face aux Warriors de Stephen Curry au Chase Center (118-112). Les hommes de Gregg Popovich ont pourtant longtemps été au contact de San Francisco. Malgré un temps faible dans le troisième quart-temps (-14, 82-68), les Texans se sont accrochés, ont bagarré et sont revenus à une possession dans le money time (112-109) mais Keldon Johnson a offert deux lancers francs à Steph Curry (35 points) avant que Victor Wembanyama manque un tir à 3 points et réduise à néant les derniers espoirs texans.

« Perdre, c’est nul », a résumé simplement Devin Vassell, précieux en attaque avec ses 24 points (10/19). « On est plus compétitifs que lors de nos dernières sorties mais maintenant, il faut apprendre à jouer 48 minutes, on est une équipe jeune… »

« Nous faisons tous des efforts »

Après une belle sortie mercredi contre les Clippers, Victor Wembanyama a été dissuasif en défense mais a scoré 22 point, pris 9 rebonds, délivré 4 passes et contré 2 tirs. Seules ombres au tableau : sa maladresse (8/18 au tirs dont 1/6 à 3-points) et ses six balles perdues.

« Cela va nous faire grandir non seulement pour cette saison mais pour les années à venir », veut croire Wemby, dont le nom a mal été orthographié sur son maillot (« Wembanyana »). « Quand nous appliquons vraiment ce que le coach veut, on se rend compte que ça marche. Nous faisons tous des efforts. C’est un combat quotidien pour nous aider à grandir mutuellement ».

Avant de retrouver Bryan George, son ancien entraîneur à Nanterre, avec les Hawks d’Atlanta dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama et les Spurs défieront les Denver Nuggets, dimanche soir. Ni plus, ni moins que les champions NBA en titre. Pas simple pour retrouver le goût de la victoire.

