Victor Wembanyama parmi les favoris des pronostics des managers NBA

Après une première saison accomplie en NBA, récompensée logiquement d’un titre de rookie de l’année, Victor Wembanyama va repartir en campagne pour un 2e exercice avec les Spurs de San Antonio. Et dans le sondage d’avant-saison auprès des managers généraux de l’Association, le Français a de nouveau été mentionné à de nombreux reprises par les dirigeants.

Le joueur le plus prisé pour « construire sa franchise »

Si Victor Wembanyama ne reçoit pas encore de mentions pour le trophée de MVP (attendu pour le Canadien Shai Gilgeous-Alexander pour 40% des votants), le natif du Chesnay est cité dans de multiples autres catégories, notamment celle défensive. Deuxième du titre de meilleur défenseur de l’année remporté par son compatriote Rudy Gobert la saison dernière, « Wemby » est pronostiqué à la première place pour cette saison. Par effet ricoché, il est logiquement cité en tête pour la catégorie du meilleur défenseur intérieur. Il arrive également en 2e position ex-aequo (avec O.J. Anunoby) concernant le défenseur le plus polyvalent.

Outre l’aspect défensif, la star des San Antonio Spurs est également le joueur le plus prisé autour de qui « construire une franchise », loin devant Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic. Enfin, Victor Wembanyama complète également le podium concernant les catégories du joueur « le plus complet » et le « meilleur joueur non-américain ». Reste à voir si l’ancien pivot de Nanterre, l’ASVEL et Boulogne-Levallois, désormais entouré du meneur vétéran Chris Paul, parviendra à cocher toutes les cases qui lui sont prédestinées.